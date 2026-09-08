Σαουδαραβικά πλήγματα στην Υεμένη μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα δύο περιοχές της Υεμένης μετά από μια μεγάλης κλίμακας επίθεση νωρίτερα σήμερα από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα δύο περιοχές της Υεμένης μετά από μια μεγάλης κλίμακας επίθεση νωρίτερα σήμερα από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία, μετέδωσε μέσο ενημέρωσης των ανταρτών.

«Η σαουδαραβική επιθετικότητα είχε στόχο την περιοχή Ταϊζ στην οποία κατάφερε σειρά πληγμάτων», ανέφερε το δίκτυο Almasirah.

Η περιοχή αυτή αποτελεί θέατρο συγκρούσεων από την Πέμπτη μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ριάντ και τους αντάρτες.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση που ανέφεραν οι αντάρτες, αλλά τόνισε σήμερα το δικαίωμά της να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι στοχοθέτησαν οικονομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία με δεκάδες πυραύλους και drones, σε απάντηση για τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Υεμένη.

Αξιωματικός του σαουδαραβικού στρατού έκανε λόγο για 73 τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, από την επίθεση των Χούθι προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ