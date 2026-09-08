Η UniCredit αγοράζει μειοψηφικό μερίδιο σε γερμανική fintech

Η πλατφόρμα συνδέει τράπεζες, εκδότες και θεσμικούς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη, ανέφερε η UniCredit, χωρίς να αποκαλύψει τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Μειοψηφικό μερίδιο στη γερμανική πλατφόρμα αγορών δανεισμού VC Trade απέκτησε η UniCredit καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις ψηφιακές δυνατότητές της στις κεφαλαιαγορές όσον αφορά τις συναλλαγές χρέους.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg και επιβεβαίωσε η ιταλική τράπεζα, η επένδυση της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιό της με την πάροδο του χρόνου και αναμένεται να υποστηρίξει τη διεθνή επέκταση της VC Trade. Σημειώνεται πως η γερμανική fintech, VC Trade, διαχειρίζεται μια ψηφιακή αγορά και υποδομή για συναλλαγές χρέους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπρακτικών δανείων και των Schuldscheine, μιας μορφής ιδιωτικής τοποθέτησης γερμανικού εταιρικού χρέους.

Η πλατφόρμα συνδέει τράπεζες, εκδότες και θεσμικούς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη, ανέφερε η UniCredit, χωρίς να αποκαλύψει τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Η UniCredit επιδιώκει να επιταχύνει τη στρατηγική της στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την υποδομή της εταιρείας fintech σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό της δίκτυο, συμπληρώνοντας πρωτοβουλίες όπως το DealSync και την επένδυσή της στην BlockInvest, μια εταιρεία που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση με βάση την τεχνολογία blockchain.