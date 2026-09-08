Hellenic Growth Agora - 90ή ΔΕΘ: Η Βόρεια Ελλάδα ανοίγεται στα Βαλκάνια

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου εξωστρέφειας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Τη νέα αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τις διεθνείς συνεργασίες, τις επενδύσεις αλλά και τον μετασχηματισμό της ίδιας της πόλης, ανέδειξαν δύο θεματικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Hellenic Growth Agora του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου εξωστρέφειας και περιφερειακής ανάπτυξης, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια να αποτελούν πεδίο νέων εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, αλλά και η ανάπλαση της ΔΕΘ ως ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τη σχέση του εκθεσιακού φορέα με την πόλη και να δημιουργήσει ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη.

Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια: Νέα δυναμική εξωστρέφειας και ανάπτυξης

Στη συζήτηση με θέμα «Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια: Νέα δυναμική εξωστρέφειας και ανάπτυξης» συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Δημήτρης Σκάλκος.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική θέση της Βόρειας Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις δυνατότητες ενίσχυσης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων με τις χώρες των Βαλκανίων και στις νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, εξαγωγές και συνεργασίες.

Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν τον φυσικό χώρο εξωστρέφειας της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα και οι γεωπολιτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν μετατρέψει τη θέση της περιοχής σε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται σε χώρες των Βαλκανίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο την απευθείας διασύνδεση επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία περισσότερο στοχευμένων συνεργασιών και B2B επαφών.

«Αν κοιτάξει κανείς προς τον Βορρά, βλέπει δυνατότητες, προοπτικές και συνεργασίες. Η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο για τη χώρα, αλλά και ένα κέντρο παιδείας και πολιτισμού», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκάλκος υπογράμμισε ότι περισσότερο από το ένα πέμπτο των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικές επενδύσεις κατευθύνονται τα τελευταία χρόνια προς τη Θεσσαλονίκη.

«Στόχος έως το 2030 είναι η αύξηση κατά 40% των ελληνικών εξαγωγών και κατά 40% της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων», σημείωσε ο κ. Σκάλκος, ενώ αναφερόμενος στο νέο πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας που καταρτίζει για πρώτη φορά η χώρα, μελετήθηκαν 70 αγορές-στόχοι, προτεραιοποιήθηκαν γεωγραφικές περιοχές και παραγωγικοί κλάδοι και προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ανάπλαση ΔΕΘ: Χτίζοντας ένα νέο τοπόσημο

Η δεύτερη συζήτηση είχε θέμα «Ανάπλαση ΔΕΘ: Χτίζοντας ένα νέο τοπόσημο» και συντονίστηκε από την Αγγελική Βασιλείου, Director, Real Estate Center of Excellence, HGF, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΘ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ανάπλαση της ΔΕΘ μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του εκθεσιακού φορέα με τη Θεσσαλονίκη και να συνδέσει την αστική ανάπτυξη με τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Κοινή αναφορά αποτέλεσε η ανάγκη η νέα ΔΕΘ να μην περιοριστεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου, αλλά να εξελιχθεί σε έναν ανοιχτό και πολυλειτουργικό προορισμό, που θα συνδέεται οργανικά με τον αστικό ιστό και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ HELEXPO Ανδρέας Μαυρομμάτης, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ήδη τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει τη δική της εμπειρία και να αναδείξει τη δική της αυθεντική ταυτότητα. Η ανάπλαση της ΔΕΘ, οι νέες εγκαταστάσεις και το Μητροπολιτικό Πάρκο μπορούν, όπως σημείωσε, να ολοκληρώσουν αυτή την εικόνα και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της ΔΕΘ με την πόλη.

«Η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να γίνει μια “μικρή Βαρκελώνη” ή μια “μικρή Κωνσταντινούπολη”, αλλά να αναδείξει τη δική της αυθεντικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του MOMus, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος εστίασε στη γεωγραφική θέση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την αναπτυξιακή της προοπτική με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Όπως επισήμανε, «οι πόλεις με καλή ποιότητα ζωής έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προσελκύουν ανθρώπους και ταλέντα».

Ο Co-Founder & Creative Director της Beetroot Βαγγέλης Λιάκος έθεσε στο επίκεντρο την ταυτότητα της νέας ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι αυτή «έρχεται εκ των έσω», μέσα από τις δημιουργικές και επιχειρηματικές δυνάμεις που ήδη υπάρχουν στην πόλη. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί ένα τεχνητό «περιτύλιγμα», αλλά να αναδειχθούν τα πραγματικά στοιχεία που ήδη παράγουν αξία στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, ο Founder & CEO της Ergon Foods Θωμάς Δούζης, αξιοποιώντας και την εμπειρία της Αγοράς Μοδιάνο, αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας χώρων που αποκτούν τη δική τους δυναμική και μετατρέπονται σε πραγματικούς προορισμούς. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τις δικές της δημιουργικές και επιχειρηματικές δυνάμεις και μπορεί, αξιοποιώντας τες, να διαμορφώσει το δικό της ιδιαίτερο «ιδίωμα».