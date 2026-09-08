Σχοινάς από Δουβλίνο: Ανάγκη για ανασυγκρότηση κτηνοτροφίας και για νέο σχεδιασμό στην άρδευση

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας, με στόχο την αντιμετώπιση των επιζωοτιών και την ανασύσταση των κοπαδιών, αποτελεί ελληνική προτεραιότητα επισήμανε ο Σχοινάς

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας, με στόχο την αντιμετώπιση των επιζωοτιών και την ανασύσταση των κοπαδιών, αποτελεί ελληνική προτεραιότητα επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την άφιξή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Δουβλίνο.

«Πρώτα απ όλα -το είπε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο- αυτή την ιδέα για τη συνολική ανάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Χρειάζεται να δώσουμε μια θετική προοπτική για τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στις επιζωοτίες, να γυρίσουμε σελίδα με την ανασύσταση των κοπαδιών, με αυτοπεποίθηση για το μέλλον» τόνισε σε δήλωσή του.

Σημαντικά, όπως σημείωσε, είναι μια σειρά θεμάτων, είναι και της επικαιρότητας στην Ελλάδα, όπως το κόστος παραγωγής, η ξηρασία, η έλλειψη νερού, αλλά και το μέλλον της νέας ΚΑΠ.

«Η ολοένα και πιο δυσβάσταχτη πίεση από το κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, τα μεγάλα προβλήματα που συνδέονται με την ξηρασία και την έλλειψη νερού παντού σε όλη την Ευρώπη και φυσικά το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης μεγάλων αρδευτικών έργων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται έναν νέο σχεδιασμό για την άρδευση, καθώς η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη γεωργία.

Σε ό,τι αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο κ. Σχοινάς είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τα εργαλεία και τα μέσα που θα τη διαμορφώσουν, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή αφορά τις δομές, τη διάρθρωση και την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να προχωρήσει «με την Ευρώπη πάντα δίπλα μας, όχι απέναντι».

«Είμαστε στη φάση που κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για τα εργαλεία και τα μέσα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που πρέπει να οδηγήσουν και σε έναν εκσυγχρονισμό, έναν εκμοντερνισμό της ελληνικής γεωργίας, στις δομές της, στη διάρθρωσή της, στην ψηφιοποίησή της», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ