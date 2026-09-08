Η GE Aerospace αποκτά την Consolidated Precision Products για 11,75 δισ. δολάρια

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη εξαγορά της GE Aerospace από τότε που έγινε ανεξάρτητη εταιρεία μετά την τριμερή διάλυση της General Electric το 2024.

Σε συμφωνία για εξαγορά της Consolidated Precision Products από την Warburg Pincus and Berkshire Partners έναντι 11,75 δισ. δολαρίων κατέληξε η GE Aerospace, επεκτείνοντας σημαντικά το αποτύπωμα παραγωγής της στα κρίσιμα εξαρτήματα.

Η αγορά της CPP θα χρηματοδοτηθεί με 7 δισ. δολάρια σε μετρητά και το υπόλοιπο με νέο χρέος ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη εξαγορά της GE Aerospace από τότε που έγινε ανεξάρτητη εταιρεία μετά την τριμερή διάλυση της General Electric το 2024.

Η CPP ειδικεύεται σε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα που χρησιμοποιούνται στους κλάδους της αεροδιαστημικής και της άμυνας, με περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ η ζήτηση για ταξίδια αυξήθηκε μετά την πανδημία.

Η GE Aerospace στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για να καλύψει την ]ζήτηση για νέους κινητήρες τζετ που τροφοδοτούν αεροσκάφη από εταιρείες όπως η Boeing και η Airbus, καθώς και για ανταλλακτικά που χρειάζονται οι αεροπορικές εταιρείες και εξαρτήματα για την αμυντική βιομηχανία.

«Αναμένουμε να επεκτείνουμε τη παραγωγική ικανότητα, να βελτιώσουμε την απόδοση και να επιταχύνουμε τις νέες τεχνολογίες κινητήρων για τον τρέχοντα στόλο και τις πλατφόρμες επόμενης γενιάς», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της GE Aerospace, Λάρι Καλπ.

Η GE είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητήρων τζετ στον κόσμο σε αεροσκάφη όπως το Boeing 787 Dreamliner και το 777, όπως υπενθύμισε ο CEO.