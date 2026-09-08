Ζελένσκι: Ελπίζει σε συνάντηση με τον Τραμπ μέσα στο μήνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν για ένα χειμερινό πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ύστερα από άλλη μια νύχτα πληγμάτων στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν για ένα χειμερινό πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ύστερα από άλλη μια νύχτα πληγμάτων στο Κίεβο.

«Υπολογίζω να συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα για να εγείρω το θέμα αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μηνύματά του σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη σε αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη παρουσίασαν διάφορες «αξιόλογες ιδέες» για να συζητηθούν κατά τη διάρκεια συνομιλιών για το πώς να δοθεί τέλος στον πόλεμο.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Ρωσία και την Ουκρανία το σαββατοκύριακο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι υπολογίζει σε συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, μετά την επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου με στόχο να ξαναρχίσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν ανασταλεί για μήνες.

«Θα καταβάλλουμε όλοι μας προσπάθειες για να προετοιμάσουμε και να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Αν όλες οι πλευρές συγκατατεθούν σε αυτήν, θα θέλαμε επίσης αυτή να διεξαχθεί αυτό το φθινόπωρο, ίσως ήδη τον Σεπτέμβριο. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία ή άλλες χώρες. Επίσης δήλωσε ότι αναμένει να συζητηθούν εκεί μεταξύ άλλων το θέμα των μεταφορών σιτηρών και των ενεργειακών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ