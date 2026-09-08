Aλ Σίσι: Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας

Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Άμυνα, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο. «Όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερούς συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Ο Αλ Σίσι χαρακτήρισε τον τριμερή μηχανισμό πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο κοινό όφελος και στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Σίσι αναφέρθηκε στην κοινή βούληση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να ενισχύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και επισήμανε ότι η ασφάλεια πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου.

Έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας

Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η συνεργασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τριμερούς σχέσης. Η Αίγυπτος, όπως ανέφερε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.

Ο Αλ Σίσι αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, για επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Άμυνα, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αιγύπτιος πρόεδρος και στην αμυντική διάσταση του τριμερούς σχήματος. Όπως σημείωσε, η συνεργασία Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου δεν περιορίζεται στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό, αλλά περιλαμβάνει τον συντονισμό στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή.

Συνέδεσε μάλιστα ευθέως την περιφερειακή ασφάλεια με την προσήλωση των τριών χωρών στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στη στήριξη των εθνικών θεσμών και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Παράλληλα, ανέφερε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού και της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και νέες επενδυτικές δυνατότητες στην Αίγυπτο στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των κατασκευών και των υποδομών.

Γάζα: «Όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, εξέφρασε την αντίθεση του Καΐρου σε οποιαδήποτε προσπάθεια «εκτοπισμού των Παλαιστινίων» ή «αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης των παλαιστινιακών εδαφών». Ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Αιγύπτου υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Λιβύη και Συρία

Για τη Λιβύη, ο Αλ Σίσι υπογράμμισε τη σημασία μιας πολιτικής διαδικασίας υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών, ενώ ζήτησε την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, αλλοδαπών μαχητών και μισθοφόρων από τη χώρα.

Ως προς τη Συρία, επισήμανε τη σύγκλιση των θέσεων Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου υπέρ της διαφύλαξης της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και κατά οποιασδήποτε απόπειρας διαμελισμού της.

Οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στο Σουδάν και στο Κέρας της Αφρικής, με τον Αλ Σίσι να επαναλαμβάνει συνολικά τη θέση του Καΐρου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αναζήτησης πολιτικών λύσεων στις κρίσεις της ευρύτερης περιοχής.