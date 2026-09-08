Μαρινάκης: Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν ακούει σε τελεσίγραφα και ενισχύει τη χώρα στην πράξη

Για την τουρκική προκλητικότητα, την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης

Για την τουρκική προκλητικότητα, την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μίλησε ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται «προς όλες τις κατευθύνσεις» με στόχο την ενίσχυση και την οχύρωση της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένα κράτος που πιστεύει και σέβεται στην πράξη το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη χωρίς να υποχωρεί και χωρίς ποτέ να συζητά κόκκινες γραμμές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που καταγράφονται από την αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι αυτές συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το γεγονός ότι, όπως είπε, «μετά από πάρα πολλά χρόνια» η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έφερε ως παραδείγματα τις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, αλλά και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale, Belharra, F-35 και αναβαθμισμένα F-16. «Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κατοχυρώνει τα όρια της χώρας με σφραγίδα της Ευρώπης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για εξελίξεις που δεν απλώνονται σε βάθος δεκαετιών, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε έξι ή επτά χρόνια. Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένες κινήσεις προκαλούν «εκνευρισμό και κάποιες αντιδράσεις», οι οποίες όμως, όπως τόνισε, «δεν μας πτοούν». «Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στον διάλογο», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική ως εργαλείο κομματικής αντιπαράθεσης ή πρόσκαιρων πολιτικών κερδών. «Η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται, ειδικά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εξωτερική πολιτική ως μια αφορμή για να γίνουν νούμερα τηλεθέασης ή να κερδηθούν πρόσκαιρες ψήφοι», είπε. Όπως ανέφερε, η εξωτερική πολιτική αποτελεί «το πιο σοβαρό, το πιο ιερό» πεδίο άσκησης πολιτικής, με βασικό στόχο την ισχυροποίηση της χώρας. «Εάν περιμένουν κάποιοι η Ελλάδα να ισχυροποιηθεί με ψεύτικες πατριωτικές κορώνες, στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν θα ισχυροποιηθεί αλλά θα αποδυναμωθεί», σημείωσε.

Το casus belli και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στο ζήτημα του τουρκικού casus belli, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι πρόκειται για μια απειλή που υφίσταται εδώ και περίπου 30 χρόνια και δεν αποτελεί δημιούργημα της σημερινής κυβέρνησης. «Το casus belli, το παράνομο, ενάντια στο διεθνές δίκαιο και μη αναγνωρισμένο από κανέναν, γεννήθηκε επί Μητσοτάκη; Όχι, υπάρχει τριάντα χρόνια», ανέφερε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις, παρά την ύπαρξη του casus belli, τις παραβιάσεις και την έντονη ρητορική της Τουρκίας, διατηρούσαν τον διάλογο και πραγματοποιούσαν συναντήσεις με την τουρκική ηγεσία. «Υπήρχε το παράνομο casus belli, υπήρχαν οι παραβιάσεις, υπήρχαν ακραίες ρητορικές και μάλιστα ήταν ο κανόνας. Καθημερινότητα ήταν. Και πολύ καλά κάνανε, χωρίς να υποχωρούν, και πήγαιναν στην Άγκυρα και συναντιόντουσαν», είπε. «Κανενός παιχνίδι δεν παίζουμε. Ούτε τελεσίγραφα δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε υπακούει σε αυτά. Αλλά αν περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ένας πρωθυπουργός που το παίζει υπερπατριώτης στα λόγια και στην πράξη απλά κάνει ότι δεν ακούει, να ψάξετε για άλλον. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά. Αναφέρομαι σε όσους, σε όσους άλλα έκαναν όταν είχαν την εξουσία και κατηγορούν για τα ίδια και τα καλύτερα για την Ελλάδα τώρα που δεν είναι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο για την επίσκεψη Καλίν στην Ελλάδα. «Σε προηγούμενη ερώτηση που έχω δεχθεί, η απάντηση είναι πως δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και εδώ βάζω μια τελεία. Άρα, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που είναι σίγουρο, χωρίς να ξέρω για κανένα τελεσίγραφο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πράξη έχει αποδείξει από τον Έβρο μέχρι και σήμερα, από το 2020 μέχρι και σήμερα και όχι στα λόγια, ότι δεν ακούει για τελεσίγραφα, δεν υπακούει σε τελεσίγραφα και χωρίς να παριστάνει τον δήθεν υπερπατριώτη, ενισχύει τη χώρα στην πράξη. Αυτό έχουμε δει εφτά χρόνια τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στον διάλογο. Είμαστε ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν υποχωρούμε και ισχυροποιούμε τη χώρα. Αυτή για μένα είναι μια καθαρή θέση, αληθινά πατριωτική, και αυτή τη θέση θα θεωρούσα λογικό να υπηρετούν όλα τα κόμματα, γιατί δεν θεωρώ ότι τα εθνικά είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Προσωπική ατζέντα του Α. Σαμαρά»

Όσον αφορά την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Τρία χρόνια και κάποιους μήνες που έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, έχω επιλέξει να απαντώ στις αιτιάσεις είτε του κ. Σαμαρά είτε οποιουδήποτε άλλου πολιτικού. Όταν η κριτική αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, επιλέγω να απαντώ επί της ουσίας, με επιχειρήματα και όχι με όρους προσωπικής αντιπαράθεσης. Για μένα, το μείζον στη συγκεκριμένη συζήτηση --και το πλαίσιο το έθεσε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός-- είναι το εξής: με την εμπειρία που έχετε, πιστεύετε πραγματικά ότι τους πολίτες που μας ακούν τους ενδιαφέρει μια αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο;».

«Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο κόμμα. Έχει προεξοφληθεί ότι πιθανότατα θα γίνει, αλλά μέχρι να γίνει μιλάμε για ένα υποτιθέμενο, πιθανό, με βάση φήμες κόμμα. Δεν λέω ότι οι φήμες είναι αβάσιμες. Θεωρώ όμως ότι τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον ενδιαφέρει η προσωπική ατζέντα κανενός», τόνισε. «Εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορετική πολιτική πλατφόρμα, ένα μανιφέστο προτάσεων. Μιλάμε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, για μια προσωπική αντιπαράθεση. Δεν νομίζω ότι τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει, πάνω από τα εθνικά θέματα ή την καθημερινότητά τους, ένα ακόμη "γινάτι"», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο ίδιος παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και τάχθηκε κατά της δημιουργίας νέου κόμματος. «Εγώ συνεχίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Επειδή είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία και δεν έφυγα ποτέ, θεωρώ ότι πρέπει στο τέλος της ημέρας να βάζουμε την παράταξη πάνω από τον εαυτό μας και πάνω από την παράταξη και τον εαυτό μας, τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε στο ενδεχόμενο δημιουργίας προσωποπαγούς κόμματος, εκτιμώντας ότι αυτό δεν αποτελεί το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. «Αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ή για να το εξειδικεύσω, τον κόσμο που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα αμφιταλαντεύεται, δεν τον ενδιαφέρει αν ο όποιος κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο αποφασίσει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Οι πολιτικές τον ενδιαφέρουν», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, αναφέροντας ως παραδείγματα την προστασία των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις συμφωνίες για τις ΑΟΖ και την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να προστάτευσε καλύτερα τα σύνορα της χώρας, μάλιστα απέναντι σε υβριδικές απειλές; Η απάντηση για μένα είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να εξόπλισε τόσο σημαντικά τη χώρα; Rafale, Belharra, F-16, F-35; Η απάντηση είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ και να προχώρησε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Εγώ μιλάω με πολιτικές και όχι στον αέρα», είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αστυνόμευση των πανεπιστημίων και την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. «Άλλη κυβέρνηση να έχει βάλει τάξη στα γήπεδα; Γιατί μιλάμε για νομιμότητα», σημείωσε. «Θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης, μπορεί να διαψευστώ, αλλά οι πολίτες θα κρίνουν πολιτικές, πεπραγμένα και προγράμματα και όχι το προσωπικό "γινάτι" κανενός. Για μένα, λοιπόν, η συζήτηση αυτή είναι πολύ μικρής σημασίας σε σχέση με αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων», κατέληξε.

«Μειώσαμε φόρους και αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα»

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί «υπερπλεονάσματος», ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δημοσιονομική δυνατότητα που δημιουργεί η οικονομική της πολιτική, εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. «Δίνουμε όσα περισσότερα μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί οροφών δαπανών και όσα περισσότερα έχουμε μαζέψει από την πολιτική μας», είπε. Όπως ανέφερε, τα χρήματα που επιστρέφονται στην κοινωνία προέρχονται από τα φορολογικά έσοδα και τις θυσίες των πολιτών, ενώ η κυβέρνηση έχει καταφέρει, σύμφωνα με τον ίδιο, να αυξάνει τα φορολογικά έσοδα παρά τη μείωση φορολογικών συντελεστών. «Δεν υπάρχει φορολογικός συντελεστής που να έχει αυξηθεί», υποστήριξε, αναφερόμενος παράλληλα σε μέτρα όπως ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες για ακίνητα που θα διαθέσουν στην αγορά. Κατά τον ίδιο, η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο ποσοστό τη φοροδιαφυγή και δημιουργήσαμε δουλειές με την πολιτική μας. 600.000 άνθρωποι που μέχρι το 2019 ήταν άνεργοι και τους πλήρωνε το κράτος με το επίδομα ανεργίας βρήκαν δουλειά και πληρώνουν τώρα στο κράτος φόρους και εισφορές», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. «Έχω μπροστά μου 91 φορές που η κυβέρνηση αυτή, αθροίζοντας και αυτές που θα εφαρμοστούν μέχρι τον Απρίλιο, έχει μειώσει φόρους. Ξέρετε πόσα βάρη έφυγαν από τις πλάτες των πολιτών με αυτούς τους 91 φορολογικούς συντελεστές που μειώσαμε; Ετησίως 10 δισ. ευρώ», υποστήριξε. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες δεν επωφελούνται επαρκώς από τα κυβερνητικά μέτρα, εστιάζοντας στα τεκμήρια και στην προκαταβολή φόρου.

Τεκμήρια: «Φεύγει το μεγαλύτερο μέρος από το 2027»

Για τα τεκμήρια, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων που ίσχυαν το 2023 καταργείται από το 2027. «Τα τεκμήρια, όπως είχαν εφαρμοστεί το 2023, στο μεγαλύτερο μέρος τους φεύγουν άμεσα, από το 2027, όχι το 2029 και το 2030», είπε. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιτρέπει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. «Όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο θα φεύγουν τα τεκμήρια. Και το κάνει πράξη», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τεκμήρια αίρονται για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 80%-90% του συνόλου. «Δεν θέλω να βγάλω κάτι από κάποιον ο οποίος δεν πληρώνει, δεν κάνει ΦΠΑ στην ώρα του. Δεν θα κάτσει το κράτος να ελαφρύνει και να βάλει στην ίδια ζυγαριά, στο ίδιο τσουβάλι, τον ασυνεπή με τον συνεπή», είπε. «Οι προσαυξήσεις ήταν εκείνες που έφταναν ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώνουν και 2 και 3 χιλιάρικα παραπάνω. Άρα φεύγει το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη μείωση της προκαταβολής φόρου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την προκαταβολή για τις επιχειρήσεις στο 100%. «Το 65% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι ατομικές επιχειρήσεις. Είχαν προκαταβολή φόρου 100%. Το έχουμε πάει 55% και τώρα το πάμε 50%», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα έχει μειωθεί από το 29% στο 20%, ενώ για οικογένειες με παιδιά η επιβάρυνση μειώνεται περαιτέρω. «Αν έχεις ένα παιδί είναι 18%, αν έχεις δύο παιδιά 16% και αν έχεις τρία παιδιά μηδέν πλέον», ανέφερε. Για τα νομικά πρόσωπα, σημείωσε ότι η προκαταβολή φόρου μειώθηκε από το 100% στο 80%, ενώ η κυβέρνηση προγραμματίζει περαιτέρω μειώσεις, ανάλογα με τη δημοσιονομική δυνατότητα. «Θα θέλαμε να το μειώσουμε και 10% και 15%; Σας απαντώ εγώ: ναι. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε δημοσιονομική δυνατότητα για να πάρει κάτι και ο δημόσιος λειτουργός, που είναι ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο ένστολος, για να πάρουν και οι συνταξιούχοι», είπε.

Απαντώντας στην κριτική για το ύψος των παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από ιδιαίτερα δυσμενή θέση. «Παραλάβαμε τη διακυβέρνηση όχι της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου, αλλά του ουραγού της Ευρώπης. Η Ελλάδα το 2019 ήταν η 27η χώρα της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης», είπε. «Δεν είπα εγώ ότι γίναμε Ελβετία, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ο 27ος να γίνει Ελβετία σε επτά χρόνια πολέμων και κρίσεων», πρόσθεσε. «Δέκα κράτη-μέλη της Ευρώπης βρίσκονται σε μια φάση που συζητούν δημοσιονομικά μέτρα αντίθετης κατεύθυνσης, δηλαδή μέτρα περιστολής των δαπανών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει, μετά από πάρα πολύ δύσκολα χρόνια θυσιών, να παίρνει μέτρα ανακούφισης», υπογράμμισε. «Ισχυρίζομαι εγώ ότι τα μέτρα αυτά έλυσαν τα προβλήματα των ανθρώπων που μας βλέπουν; Όχι. Αλλά πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Με τους 91 φορολογικούς συντελεστές που μειώθηκαν, έφυγαν από τις πλάτες των πολιτών βάρη περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως», σημείωσε.

Για την ακρίβεια

Στο ζήτημα της ακρίβειας και στις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Η Ελλάδα σε πολλούς επιμέρους δείκτες πληθωρισμού έχει χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε άλλους υψηλότερο. Σε πολύ κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η ενέργεια, το ρεύμα δηλαδή, είναι σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα, τους οκτώ στους δέκα τελευταίους μήνες έχει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ανέφερε. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί πραγματικό πρόβλημα για τους πολίτες. «Δεν αντιλέγω ότι έχουμε ακρίβεια. Δεν αντιλέγω ότι έχουν ανέβει οι τιμές και στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με πριν από δύο και τρία χρόνια. Είναι σαν να αμφισβητούσαμε, όταν υπήρχε πανδημία, ότι υπάρχει πανδημία. Ακρίβεια υπάρχει, λοιπόν», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να πούμε “έξω έχει νύχτα”. Όποιος αρνείται το φαινόμενο, ζει στον κόσμο του, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος», πρόσθεσε. «Πρέπει να έχουμε και χαμηλά το βλέμμα, γιατί όσα παραπάνω και να δίνουμε -δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε- συνεχίζει ο κόσμος και εξοργίζεται με τις τιμές», ανέφερε. «Ο πρώτος τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, ιστορικά το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει οικονομία στην παγκόσμια Ιστορία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα δεν είχε μηχανισμό ελέγχων μέχρι το 2020»

Αναφερόμενος στους ελέγχους στην αγορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα για δεκαετίες δεν διέθετε έναν οργανωμένο μηχανισμό ελέγχων. «Πόσες δεκαετίες -δεν θα πω χρόνια- ακούτε ρεπορτάζ για εικονικές εκπτώσεις, για αισχροκέρδεια; Πότε δημιουργήθηκε η ΔΙ.Μ.Ε.Α., πότε στελεχώθηκε η ΔΙ.Μ.Ε.Α., πότε η Ελλάδα είχε έναν μηχανισμό ελέγχων και προστίμων; Ούτε το 1995, ούτε το 2005, ούτε το 2015. Το 2020», ανέφερε. «Έχουμε, λοιπόν, πλέον στελεχώσει μια υπηρεσία, υπάρχει μία Ανεξάρτητη Αρχή που κάνει ελέγχους», σημείωσε. Με αφορμή καταγγελίες για παραπλανητικές σημάνσεις σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Επειδή απεχθάνομαι το "τσουβάλιασμα", όσοι το κάνουν αυτό και σε περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί αυτό που λέτε, αν είναι παραπλάνηση, αρμόδιος για να το αποφασίσει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή και η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι ελεγκτικές αρχές. Δεν θα κάνω εγώ τον ελεγκτή τώρα, γιατί είναι και λίγο λαϊκισμός, έως πολύ», είπε. «Θεωρώ αυτονόητο ότι όπου υπάρχουν παραβάσεις διατάξεων, ειδικά σε μία εποχή που το κράτος προσπαθεί να δώσει παραπάνω και οι πολίτες ζητάνε παραπάνω, πρέπει -εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ- "να πέσουν κεφάλια"», τόνισε. «Όπου παραβιάζεται η νομοθεσία, σε μία περίοδο που μετράμε ευρώ-ευρώ για να δώσουμε πίσω στον κόσμο, πρέπει "να πέσουν κεφάλια" και να έχουμε τα πιο σκληρά πρόστιμα», πρόσθεσε. «Ναι, δεν μας περισσεύουν. Τα 400 των συνταξιούχων μακάρι να ήταν 500 και 600, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Και τα 500 των δημοσίων υπαλλήλων, των γιατρών, των νοσηλευτών, των εκπαιδευτικών, μακάρι να ήταν και 700 και 1.000», ανέφερε. «Μακάρι μία επιχείρηση, εκεί που έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου στο 80% και την πάμε 5%-5%, να μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Όταν, λοιπόν, έχουμε κάνει μία συμφωνία κυρίων και προσπαθούμε ευρώ-ευρώ να ρίξουμε έστω και 10 λεπτά την τιμή ενός προϊόντος, εάν παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη ή υπάρχει κάτι καταχρηστικό, πρέπει "να πέσουν κεφάλια" και να έχουμε τα πιο σκληρά πρόστιμα», κατέληξε.