Ρέτσος: «Οι υποδομές στη Θεσσαλονίκη βελτιώνονται, αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον»

«Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της να δει καλύτερες μέρες. Η πόλη βελτιώνεται. Οι συνθήκες υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την πεποίθησή του ότι η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της καλύτερες ημέρες, καθώς η πόλη βελτιώνεται, οι υποδομές ενισχύονται και το επενδυτικό ενδιαφέρον αυξάνεται, εξέφρασε ο CEO της Electra Hotels & Resorts, πρόεδρος του δ.σ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, μιλώντας στην ενότητα «Το Νέο Επενδυτικό και Ρυθμιστικό Περιβάλλον» του συνεδρίου «Reimagine Tourism in Greece», πρωτοβουλία της «Καθημερινής» για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

«Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της να δει καλύτερες μέρες. Η πόλη βελτιώνεται. Οι συνθήκες υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στον τουρισμό και οι επενδύσεις δημιουργούν θετικές προοπτικές για την πόλη.

Αεροδρόμιο, λιμάνι, Μετρό και Flyover αλλάζουν την πόλη

Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις βασικές υποδομές της Θεσσαλονίκης, με το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το Μετρό, το Flyover και το παραλιακό μέτωπο να δημιουργούν ένα σαφώς βελτιωμένο περιβάλλον για κατοίκους, επισκέπτες και επενδυτές.

Ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο, τόνισε ότι πρόκειται πλέον για μια σύγχρονη υποδομή με σημαντική δυναμικότητα, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται το λιμάνι και προχωρούν έργα που ενισχύουν συνολικά την προσβασιμότητα και την εικόνα της πόλης.

Χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη «δεύτερο σπίτι» του, καθώς η Electra Hotels & Resorts έχει παρουσία στην πόλη εδώ και περίπου 50 χρόνια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα σημαντική επένδυση στον ξενοδοχειακό τομέα.

Το ζητούμενο η δημιουργία ισχυρού τουριστικού προϊόντος

Σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο, η Θεσσαλονίκη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη δημιουργία και τη σωστή προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε, η πόλη δεν πρέπει να περιορίζεται στο ιστορικό της κέντρο, αλλά να εντάξει στο τουριστικό της προϊόν τον ευρύτερο προορισμό και τα σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που μπορούν να συνδεθούν με τη Θεσσαλονίκη και να προσφέρουν στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία. «Λείπει η δημιουργία ενός ή πολλών προϊόντων και η σωστή τους προώθηση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερη σύνδεση των επιμέρους στοιχείων που διαθέτει η περιοχή.

«Κοινό όραμα» για τη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο γύρω από το οποίο θα συνταχθούν επιχειρήσεις, φορείς και τοπική κοινωνία.

Στόχος, όπως είπε, θα πρέπει να είναι η Θεσσαλονίκη να καταστεί ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τη Βαρκελώνη, η οποία, όπως ανέφερε, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 μετασχηματίστηκε σε κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό.

«Τα trends του τουρισμού δείχνουν ότι θα μακροημερεύσει»

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις γενικότερες προοπτικές του τουρισμού, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς τάσεις δείχνουν πως πρόκειται για μια δραστηριότητα με μακροπρόθεσμη δυναμική. «Αν ομονοήσουμε πάνω σε ένα κοινό αφήγημα, πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσουμε, μόνο θετικά πράγματα μπορώ να δω», ανέφερε.

Σημαντικό στοιχείο αισιοδοξίας, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί και το γεγονός ότι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες και brands στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που, όπως εκτίμησε, αποτελεί ένδειξη της δυναμικής που αποκτά η αγορά.

«Βλέπω ότι και ξένες αλυσίδες έχουν αρχίσει και βλέπουν τη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάτι λέει», τόνισε, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η πόλη βρίσκεται σε μια φάση κατά την οποία μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές, τις επενδύσεις και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για να κάνει το επόμενο βήμα στον τουρισμό.