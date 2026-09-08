Hellenic Train στη 90η ΔΕΘ: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ για 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα και δύο υβριδικά

Η ανανέωση του τροχαίου υλικού, με επένδυση 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων Coradia Stream και την άφιξη των δύο νέων υβριδικών Hitachi Blues.

Η ανανέωση του τροχαίου υλικού, με επένδυση 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων Coradia Stream και την άφιξη των δύο νέων υβριδικών Hitachi Blues, βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Hellenic Train στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που πραγματοποιείται από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συμμετοχή της στη διοργάνωση αποτελεί αφορμή για να παρουσιαστεί στο κοινό η πορεία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου, αλλά και οι παρεμβάσεις για την τεχνολογία, την προσβασιμότητα και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Επένδυση και στόλος

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Hellenic Train υπέγραψε με την Alstom σύμβαση ύψους 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ίδια και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στις χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα. Οι νέοι συρμοί κατανέμονται σε 12 υπεραστικούς για τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και 11 για προαστιακές υπηρεσίες. Η έναρξη των παραλαβών έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ προβλέπεται δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης από την Alstom.

Η εταιρεία αναφέρει ότι τα Coradia Stream, που κατασκευάζονται στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano της Ιταλίας, αποτελούν την πλέον πρόσφατη εξέλιξη της οικογένειας Coradia, με περισσότερους από 4.500 συρμούς της οικογένειας να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία διεθνώς. Οι νέοι συρμοί θα διαθέτουν έως 335 θέσεις στους υπεραστικούς και έως 362 στους προαστιακούς, χαμηλό δάπεδο για επιβίβαση χωρίς σκαλιά, χώρους για ποδήλατα, παιδικά καρότσια και μεγάλες αποσκευές, προσαρμοζόμενο LED φωτισμό και ενισχυμένη ηχομόνωση.

Τεχνολογία, δοκιμές και ενεργειακή αποδοτικότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα νέα Coradia Stream ενσωματώνουν συστήματα όπως ERTMS, ETCS και TCMS, με στόχο τη σύγχρονη διαχείριση και τον έλεγχο κρίσιμων λειτουργιών του συρμού. Παράλληλα, ο σχεδιασμός τους αξιοποιεί λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω σύγχρονων συστημάτων πέδησης και ανάκτησης ενέργειας, που μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας έως 10%. Η εταιρεία αναφέρει, επίσης, χρήση ελαφρών υλικών, 97% ανακυκλώσιμων υλικών και μειωμένα επίπεδα θορύβου.

Η προετοιμασία για την ένταξη των συρμών στο ελληνικό δίκτυο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι απαιτούμενες δοκιμές με συρμό του ίδιου τύπου ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2026 και περιέλαβαν ελέγχους του υποσυστήματος ενέργειας σε ταχύτητες έως 160 χλμ. την ώρα, δοκιμές συμβατότητας σε γραμμές του ελληνικού δικτύου και επαλήθευση της λειτουργίας των ETCS και GSM-R.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών ακολουθούν η αξιολόγηση των τεχνικών αναφορών και η διαδικασία υποβολής του σχετικού φακέλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για την απαιτούμενη αδειοδότηση. Παράλληλα, από το 2026 έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και εκπαίδευση προσωπικού.

Οι δύο Hitachi Blues και η νέα γενιά συρμών

Παράλληλα με τα Coradia Stream, η Hellenic Train προχωρά στην ένταξη δύο νέων υβριδικών συρμών Hitachi Blues IC, κατασκευής Hitachi Rail. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο συρμοί προορίζονται σε πρώτη φάση για τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα. Ο πρώτος συρμός αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουλίου και έφθασε στην Ελλάδα στις 6 Ιουλίου 2026. Μετά την άφιξή του πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες στατικές δοκιμές και τεχνικοί έλεγχοι και ακολούθησαν οι δυναμικές δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Η μεταφορά του δεύτερου συρμού ολοκληρώθηκε επίσης τον Ιούλιο

Κάθε Intercity Blues διαθέτει 200 θέσεις επιβατών, δύο θέσεις για επιβάτες με αμαξίδιο, οκτώ θέσεις για ποδήλατα, χώρο εστίασης, αυτόματο πωλητή, CCTV και σύστημα πληροφόρησης με οθόνες και ηχητικές αναγγελίες. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ. την ώρα. Η υβριδική τεχνολογία συνδυάζει κινητήρες diesel Stage V με μπαταρίες υψηλής ισχύος, επιτρέποντας κίνηση αποκλειστικά με μπαταρία σε περιοχές σταθμών και αξιοποίηση της αναγεννητικής πέδησης. Η εταιρεία αναφέρει έως 50% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με συμβατικούς πετρελαιοκίνητους συρμούς, καθώς και μείωση εκπομπών NOx και CO₂ και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών καταρτίζεται ο τεχνικός φάκελος για τις απαιτούμενες εγκρίσεις, με στόχο την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας έως το τέλος του 2026. Η εμπορική λειτουργία θα ακολουθήσει μετά την αδειοδότηση.

Τι αλλάζει για τον επιβάτη

Η ανανέωση του στόλου συνδέεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την καθημερινή εμπειρία του επιβάτη. Στα Coradia Stream, το χαμηλό δάπεδο διευκολύνει την επιβίβαση, ενώ οι χώροι για αποσκευές, ποδήλατα και παιδικά καρότσια διευρύνουν τη λειτουργικότητα. Η ηχομόνωση και ο προσαρμοζόμενος φωτισμός στοχεύουν σε πιο άνετο περιβάλλον ταξιδιού. Στα Hitachi Blues, οι θέσεις για αμαξίδια και ποδήλατα, οι υπηρεσίες εστίασης και τα συστήματα οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις. Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι η προσβασιμότητα αντιμετωπίζεται συνολικά, από το τροχαίο υλικό και την επιβίβαση έως την εξυπηρέτηση εντός του τρένου και την εκπαίδευση του προσωπικού. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και σχετικές υποδομές και διαδικασίες σε συγκεκριμένες γραμμές και σταθμούς.

Το περίπτερο της Hellenic Train

Με την παρουσία της Hellenic Train στην 90ή ΔΕΘ, στο Περίπτερο 15, Stand 26, το κοινό μπορεί να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης, τις τεχνολογίες του νέου τροχαίου υλικού, τις πρωτοβουλίες για την προσβασιμότητα και τις αλλαγές στην ταξιδιωτική εμπειρία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία της στη διοργάνωση συγκεντρώνει σε ένα σημείο την πορεία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ