Στην Πρέμιερ Λιγκ, μόνο η Emirates έχει μεγαλύτερη συμφωνία, καθώς έγινε ο χορηγός της Άρσεναλ στην αρχή της σεζόν 2006-07.

Νέα εποχή ξημερώνει για τη Λίβερπουλ που έκλεισε deal με την Turkish Airlines για το μπροστινό μέρος της φανέλας τη;, τερματίζοντας μια συμφωνία 17 σεζόν με την Standard Chartered, σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες του ποδοσφαίρου.

Η πενταετής συμφωνία με την Turkish Airlines αξίζει πάνω από 60 εκατ. στερλίνες ανά σεζόν από τον Ιούνιο του 2027 και συνολικά 300 εκατ. στερλίνες, σε μία από τις μεγαλύτερες χορηγίες για φανέλας στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το λογότυπο της Standard Chartered βρίσκονταν στις φανέλες των Reds από το 2010, τη χρονιά που ο σύλλογος πουλήθηκε στην Fenway Sports Group, η οποία κατέχει επίσης την ομάδα μπέιζμπολ Μπόστον Ρεντ Σοξ.

Η αλλαγή έρχεται καθώς η Standard Chartered μετατοπίζει την εστίασή της σε άλλα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένης της Formula 1. Από τότε που έγινε χορηγός της Λίβερπουλ, η βρετανική πολυεθνική τράπεζα με έδρα το Λονδίνο πιθανότατα έχει δαπανήσει πάνω από 500 εκατ. στερλίνες για τη συμφωνία, με την πιο πρόσφατη τετραετή επέκταση το 2022 να φέρεται να κοστίζει 50 εκατ. στερλίνες ετησίως.

Η Λίβερπουλ ζητά περισσότερα καθώς οι νέοι οικονομικοί κανόνες συνδέουν το πόσο μπορεί να δαπανήσει ένας σύλλογος για νέους παίκτες με το μέγεθος των εσόδων του. Στην Πρέμιερ Λιγκ, μόνο η Emirates έχει μεγαλύτερη συμφωνία, καθώς έγινε ο χορηγός της Άρσεναλ στην αρχή της σεζόν 2006-07.