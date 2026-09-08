Η Κριστίν Λαγκάρντ θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Το βιβλίο με τίτλο Lady First θα κυκλοφορήσει στα γερμανικά στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Piper.

Την αυτοβιογραφία της αναμένεται να εκδώσει η Κριστίν Λαγκάρντ τον Ιανουάριο εν μέσω εντεινόμενων εικασιών σχετικά με την αποχώρησή της από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πριν την ολοκλήρωση της θητείας της.

Το βιβλίο με τίτλο Lady First θα κυκλοφορήσει στα γερμανικά στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Piper. Όπως αναφέρει, στο βιβλίο θα «εμφανίζονται» εξέχουσες προσωπικότητες, όπως η πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο ροκ σταρ Μπόνο και η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φούρστενμπεργκ.

«Η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν πάντα πρώτη: Πρώτη γυναίκα υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΚΤ. Τώρα, για πρώτη φορά διηγείται την ιστορία της ζωής της», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, η Λαγκάρντ σχεδιάζει να προωθήσει το βιβλίο αυτοπροσώπως στη Γερμανία και την Ελβετία τον Φεβρουάριο. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια και στα αγγλικά.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η είδηση για το βιβλίο έρχεται την ώρα που εντείνονται οι φήμες ότι η Λαγκάρντ δεν θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της στην ΕΚΤ, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Σε προηγούμενο δημοσίευμα μάλιστα από τον περασμένο μήνα είχε αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εξακολουθεί να την προσεγγίζει για να αναλάβει την ηγεσία του και η ίδια φαίνεται έτοιμη να αποδεχτεί τον ρόλο.

Η Λαγκάρντ πιθανότατα θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της, στην συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια την Πέμπτη, όπου οι επενδυτές αναμένουν αύξηση κατά 0,25 μονάδες.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ συμφώνησε να γράψει την αυτοβιογραφία της με έναν συν-συγγραφέα. Το εγχείρημα αποτελεί ιδιωτική δραστηριότητα που η πρόεδρος υλοποιεί στον ελεύθερό της χρόνο και δεν χρησιμοποιεί πόρους της ΕΚΤ», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ.

Στο δελτίο τύπου της Piper, η Λαγκάρντ δηλώνει πως δεν θέλει οι νέες γυναίκες να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν μόνο αν γεννηθούν στην κατάλληλη οικογένεια ή με το κατάλληλο όνομα.

«Θέλω να γνωρίσουν την απόλυτη αλήθεια για ένα επαναστατικό κοριτσάκι από μια ταπεινή, μεσοαστική οικογένεια, που ανέλαβε πολλά ρίσκα, τόσο υπολογισμένα όσο και αυθόρμητα, και, παρ’ όλα αυτά, κατέληξε να καταλάβει τις πιο περιζήτητες θέσεις στην πολιτική, τη χρηματοοικονομική σκηνή και τη διεθνή ζωή», τονίζει.