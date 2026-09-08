ΗΠΑ: Υποχώρησε ο δείκτης αισιοδοξίας των μικρών επιχειρήσεων

Το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, καθώς η αβεβαιότητα παρέμεινε υψηλή και οι προσδοκίες για καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες υποχώρησαν.

Το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, καθώς η αβεβαιότητα παρέμεινε υψηλή και οι προσδοκίες για καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες υποχώρησαν.

Ειδικότερα, ο δείκτης αισιοδοξίας για τις μικρές επιχειρήσεις υποχώρησε στις 98,7 μονάδες τον Αύγουστο από 99,8 τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (National Federation of Independent Business - NFIB), χάνοντας την εκτίμηση για 99,3 μονάδες.

Παρά την ελαφρά πτώση του, η ένδειξη παραμένει πάνω από τον μέσο όρο των 52 ετών και έρχεται μετά την επίτευξη του υψηλού σχεδόν ενός έτους που κατέγραψε τον Ιούλιο.

Ο δείκτης αβεβαιότητας μειώθηκε κατά 2 μονάδες στις 89 τον Αύγουστο, ωστόσο παρέμεινε πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο των 68.

Οι αναφορές για τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο πρόβλημα, αυξήθηκαν κατά 2 μονάδες τον Αύγουστο, φτάνοντας στο 16%.

Όσον αφορά το μέλλον, οι προσδοκίες για καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες μειώθηκαν κατά 5 μονάδες, φτάνοντας στο 10%.

«Η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, καθώς αντιμετωπίζουν ένα μικτό σύνολο προκλήσεων με εξασθενημένες πωλήσεις, διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NFIB, Μπιλ Ντάνκελμπεργκ.

Η έρευνα της NFIB παρέχει μια μηνιαία εικόνα των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά πιο ευαίσθητες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ξαφνικές διακυμάνσεις τιμών, υψηλότερα επιτόκια και ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.