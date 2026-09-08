Γερμανία: Νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο δίκτυο ενέργειας - Συνελήφθη ύποπτος

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μαζί βρέθηκε και επιστολή ανάληψης ευθύνης.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την BILD, δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι η επιστολή γράφτηκε από τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V. και θεωρείται πιθανό κάποιος να ενήργησε εκ μέρους του ή να βρήκε μιμητές οι οποίοι επιτίθενται τώρα και σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την ευρύτερη περιοχή και με τη χρήση drone για την ανίχνευση περαιτέρω πιθανών κινδύνων. Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις οποίες ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε σε «κλιματικό εξτρεμισμό». Ως υπεύθυνος αναζητείται ο «τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V.
Συνελήφθη ύποπτος για τις πράξεις δολιοφθοράς
Τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V., ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα, συνέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.
Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείτο εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ, στο 'Ααχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα σήμερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ