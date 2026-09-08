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Γερμανία: Νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο δίκτυο ενέργειας - Συνελήφθη ύποπτος

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Γερμανία: Νέα απόπειρα δολιοφθοράς στο δίκτυο ενέργειας - Συνελήφθη ύποπτος
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Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ.

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μαζί βρέθηκε και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την BILD, δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι η επιστολή γράφτηκε από τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V. και θεωρείται πιθανό κάποιος να ενήργησε εκ μέρους του ή να βρήκε μιμητές οι οποίοι επιτίθενται τώρα και σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την ευρύτερη περιοχή και με τη χρήση drone για την ανίχνευση περαιτέρω πιθανών κινδύνων. Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις οποίες ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε σε «κλιματικό εξτρεμισμό». Ως υπεύθυνος αναζητείται ο «τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V.

Συνελήφθη ύποπτος για τις πράξεις δολιοφθοράς

Τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V., ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα, συνέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείτο εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ, στο 'Ααχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα σήμερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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