Σκέρτσος: Αντίπαλός μας τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι όσοι εκπροσωπούν το παρελθόν

Αυτό το σχέδιο, θεωρώ, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -και αυτός είναι ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις» τόνισε ο υπ. Επικρατείας.

Από την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα, στην οποία συνέκρινε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά της σημερινής κυβέρνησης, ξεκίνησε η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στον Real FM 97,8. «Η ανάρτηση», όπως εξήγησε, «απαντά σε μία αιτίαση που τελευταία κυκλοφορεί, κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία επενδύει, κυρίως, στη λήθη και στην απόσταση από τα γεγονότα μίας επώδυνης περιόδου, όπως ήταν αυτή του 2015-2019».

Διευκρίνισε δε, ότι «εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό το ισχυρίζεται η αντιπολίτευση ότι το λέμε. Εμείς λέμε ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πήγαιναν την περίοδο 2015-2019, τότε σίγουρα δεν μπορούν να ευημερούν οι πολίτες».

Και συνέχισε: «Ακούμε τώρα τον κ. Τσίπρα να υπόσχεται τη σύγκλιση με την Ευρώπη, όταν αυτοί είναι υπεύθυνοι για την απόκλιση στο ΑΕΠ, στις επενδύσεις, στις καταθέσεις. Όλα αυτά είχαν καταρρεύσει την περίοδο 2015-2019. Αυτά είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση να τις απωθούμε. Ωστόσο, ο αγώνας για τη μνήμη είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε προοπτική και ελπίδα».

Στράφηκε, όμως, και στο 2019, υπενθυμίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη το 2019 με τρία βασικά προτάγματα: αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι που δεν έγινε από αυτά;», διερωτήθηκε και υπογράμμισε τον διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που είναι «αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη».

Ενώ, αφού διευκρίνισε ότι τα εισοδήματα είναι χαμηλά γιατί «προηγήθηκε η δεκαετής κρίση με κατάρρευση των εισοδημάτων», επεσήμανε: «Αυτοί που έχουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας, έρχονται υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα να κουνάνε το δάκτυλο για τα χαμηλά εισοδήματα». Στη συνέχεια, ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άρνηση της πραγματικότητας».

Στην αιτίαση, φερ' ειπείν, ότι χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αντέτεινε: «Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης». Ρωτήθηκε, όμως, και για την αντίδραση που είχε για τα μέτρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος: «Είναι καθεστωτική αντίληψη να κουνάμε το δάκτυλο στις φωνές ή τις ανακοινώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση να κάνει αυτό που μπορεί με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες, για να ελαφρύνει τα βάρη από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας. Και ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό, δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Διευκρίνισε παράλληλα: «Βέβαια η επιχειρηματικότητα πρέπει να αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνο ένα μέτρο» που απευθύνεται σε αυτήν και δη στη μικρομεσαία. «Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα επτά ή οκτώ τουλάχιστον, μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός», τόνισε ο υπουργός, ζητώντας να κριθούν σωρευτικά όλα τα μέτρα, ακόμη «κι αυτά που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, έχουμε 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί αυτή την επταετία».

Εν συνόλω, συμπλήρωσε, «δέκα δισ. ευρώ που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πλήρωναν σε φόρους, δεν καταβάλλονται, είτε γιατί έχουν καταργηθεί είτε γιατί έχουν μειωθεί». Ενώ σε επόμενο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι «είμαστε σήμερα μία από τις πέντε μόλις, ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία) που καταγράφουν πλεονάσματα. Οι μόνες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία», όταν δέκα χώρες έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Εν κατακλείδι, «μία άλλη οικονομική πολιτική θα έβαζε φόρους ή/και θα έκοβε δαπάνες. Αλλά τώρα γίνεται το αντίθετο».

Σε ερώτημα γιατί το επίδομα στους συνταξιούχους θα δοθεί μόνο στους άνω των 65 ετών, επιχειρηματολόγησε ότι «μία υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά (σσ 2,2 δισ.) σε μία ομάδα πχ συνταξιούχους, τότε να βλέπατε τι γκρίνια θα υπήρχε από τις υπόλοιπες ομάδες». Δεν άφησε, όμως, ασχολίαστο ούτε το αίτημα της αντιπολίτευσης για 13η σύνταξη και 13ο μισθό: «Μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισ. Σύνολο; 4 δισ.».

Συμπέρασμα; «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε και αντέχουμε ή να παράγουμε ελλείμματα. Η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας έχει αφήσει βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως. Πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε».

Πηγαίνοντας στα θέματα της αμιγούς πολιτικής ατζέντας, ο υπουργός Επικρατείας έστειλε το εξής μήνυμα: «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλός μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με τους απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά. Τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα έχασε πολύ χρόνο και απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Άλλωστε, συνέχισε, «όποιος έρχεται με ατζέντες του παρελθόντος χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος, δεν έχει κάτι να συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Ζητά από όλους μας υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό και ρεαλιστικό σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά».

Και προσέθεσε: «Αυτό το σχέδιο, θεωρώ, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -και αυτός είναι ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Είναι, νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η ΝΔ η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για τη σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος, μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική», σημείωσε με έμφαση.

Ο Ά. Σκέρτσος έκλεισε δε την συνέντευξη με ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μού κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση το μέτρο για τον κουμπαρά, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα γενιά». Είναι ένα μέτρο που βοηθά έναν 18χρονο να πατήσει γερά στα πόδια του», εξήγησε και κατέληξε λέγοντας: «Για πρώτη φορά έχουμε μία πολιτική που επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει πίσω. Αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση της αντιπολίτευσης».