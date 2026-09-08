Ατμοσφαιρική ρύπανση: Επικίνδυνος ο αέρας για το 95% όσων ζουν σε ευρωπαϊκές πόλεις

Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ωστόσο η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία.

Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ωστόσο η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία.

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τον αέρα που αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των ευρωπαϊκών πόλεων παρουσιάζει το EU Environment. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, εάν κάποιος ζει σε ευρωπαϊκή πόλη, υπάρχει 95% πιθανότητα να αναπνέει επικίνδυνο αέρα.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Το 2023, 182.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέθηκαν με την έκθεση στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5. Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια που παράγονται κυρίως από τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη θέρμανση των κατοικιών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση της ΕΕ, με 10.249 θανάτους το 2023 να συνδέονται με τη μακροχρόνια έκθεση στα PM2.5. Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους απολογισμούς στην Ευρώπη, πίσω μόνο από Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία και Ισπανία.

Παρά τη σημερινή εικόνα, η Ευρώπη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, σημειώνεται στην ανάρτηση. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία 30 χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στα αστικά κέντρα.

Στο μικροσκόπιο 761 πόλεις

Μια πιο αναλυτική εικόνα δίνει το European City Air Quality Viewer του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το οποίο κατατάσσει 761 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κατάταξη γίνεται με βάση τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη μακροχρόνια έκθεση σε τρεις βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το όζον.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Καθαρού Αέρα για Γαλάζιους Ουρανούς, το EU Environment καλεί τους Ευρωπαίους να αναζητήσουν τη δική τους πόλη και να δουν πώς συγκρίνεται η ποιότητα του αέρα της με εκείνη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων.

Οι ελληνικές πόλεις

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα σε επίπεδο πόλεων. Στην κατάταξη για την ποιότητα του αέρα, τα Ιωάννινα βρίσκονται μόλις στην 755η θέση μεταξύ 761 ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ χαμηλά κατατάσσονται και η Αθήνα (750ή) και η Θεσσαλονίκη (730ή). Ακολουθούν η Λάρισα στην 721η θέση και ο Βόλος στην 694η, με τις ελληνικές πόλεις που εμφανίζονται στον πίνακα να συγκεντρώνονται γενικότερα στο χαμηλότερο τμήμα της ευρωπαϊκής κατάταξης.