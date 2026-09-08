Συνάντηση Μητσοτάκη με αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν – Σε εξέλιξη η Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου έφθασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι με τον οποίο και είχε συνάντηση αμέσως μετά.

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης Τριμερούς Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς και τριμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τα ενεργειακά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα και, μέσω αυτής, με την ευρωπαϊκή αγορά.

Πριν από την έναρξη της Τριμερούς, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Ενέργειας της Αιγύπτου, γεγονός που αποτυπώνει και τη βαρύτητα που δίνεται στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Στο τραπέζι και η Μονή Σινά

Ιδιαίτερη θέση στις συνομιλίες αναμένεται να έχει και το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αιγύπτου σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θα διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Το θέμα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο των επαφών των ηγετών.