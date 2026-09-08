ΟΗΕ: Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία ενδέχεται να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου»

«Εγκλήματα πολέμου» ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία, δήλωσαν σήμερα ερευνητές του ΟΗΕ.

«Εγκλήματα πολέμου» ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία, δήλωσαν σήμερα ερευνητές του ΟΗΕ.

«Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις» στη Συρία, δήλωσε η Φιονούλα νι Εολάιν, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Συρία, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, στοχεύοντας κυρίως στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα στην υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ ουδέτερη ζώνη που χωρίζει τις ισραηλινές και συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί, την οποία σκοπεύει να διατηρήσει.

«Η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη νότια Συρία εντείνεται και εδραιώνεται όλο και περισσότερο, με επαναλαμβανόμενες χερσαίες εισβολές, περιπολίες, επιδρομές και ανασκαφές», τόνισε η νι Εολάιν.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο του ΟΗΕ, «η δημιουργία από το Ισραήλ ενός δικτύου προσωρινών σημείων ελέγχου και μόνιμων στρατιωτικών υποδομών σε συριακό έδαφος έχει επηρεάσει σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό. Το Ισραήλ έχει επίσης ανακρίνει και συλλάβει εκατοντάδες κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων».

Τον Ιούνιο του 2026, η Επιτροπή ανέφερε ότι ταυτοποίησε 49 άτομα -συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών- που είχαν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε συριακό έδαφος, «αφού πιθανώς μεταφέρθηκαν πέρα από τα συριακά σύνορα».

«Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου», υποστήριξε η Φιονούλα νι Εολάιν, υπενθυμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δηλώσει τον περασμένο Ιούλιο ότι «αυτό που συμβαίνει κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν είναι εντελώς απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ