Βασίλισσα Ελισάβετ: 15 λιγότερο γνωστά γεγονότα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, συγκεντρώνουμε 15 ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή της.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ο κόσμος αποχαιρέτησε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του 20ού και 21ου αιώνα. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, έχοντας ζήσει μια αξιοθαύμαστη ζωή. Από την άνοδό της στον βρετανικό θρόνο το 1952 μέχρι τις τελευταίες ημέρες της, η ζωή της συνδέθηκε με σημαντικές ιστορικές αλλαγές, δημόσιες εμφανίσεις, ταξίδια και στιγμές που έμειναν βαθιά χαραγμένες στη συλλογική μνήμη.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, θυμόμαστε 15 λιγότερο γνωστές λεπτομέρειες από τη ζωή της: από το νυφικό που απέκτησε με κουπόνια λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την πρώτη της ραδιοφωνική εμφάνιση μέχρι την ιδιαίτερη σχέση της με τα Corgis και την αγάπη της για τα άλογα.

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