Generali: Αύξηση 13,7% στα κέρδη το α' εξάμηνο - Στα 53,4 δισ. τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Αύξηση εσόδων, ασφαλίστρων και αποτελεσμάτων κατέγραψε η ασφαλιστική εταιρεία Generali στο πρώτο εξάμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Αύξηση εσόδων, ασφαλίστρων και αποτελεσμάτων κατέγραψε η ασφαλιστική εταιρεία Generali στο πρώτο εξάμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα:

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα 53,4 δισ. ευρώ (+5,8%), με ανάπτυξη τόσο στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+6,3%) όσο και στον κλάδο Ζωής (+5,5%).

αυξήθηκαν στα 53,4 δισ. ευρώ (+5,8%), με ανάπτυξη τόσο στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+6,3%) όσο και στον κλάδο Ζωής (+5,5%). Ισχυρές καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής , οι οποίες ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ. Η Αξία Νέας Παραγωγής (NewBusiness Value) αυξήθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ (+21,1%).

, οι οποίες ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ. Η Αξία Νέας Παραγωγής (NewBusiness Value) αυξήθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ (+21,1%). Αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματο ς, το οποίο ανήλθε σε 4,5 δισ. ευρώ (+11,2%), με θετική συμβολή από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

ς, το οποίο ανήλθε σε 4,5 δισ. ευρώ (+11,2%), με θετική συμβολή από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Asset & Wealth Management κατέγραψε ισχυρή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 31,3%, χάρη στις ιδιαίτερα θετικές υποκείμενες επιδόσεις και των δύο δραστηριοτήτων.

κατέγραψε ισχυρή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 31,3%, χάρη στις ιδιαίτερα θετικές υποκείμενες επιδόσεις και των δύο δραστηριοτήτων. Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ (+13,7%).

αυξήθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ (+13,7%). Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (AdjustedEPS) αυξήθηκαν στα 1,68 ευρώ/μετοχή (+14,3%).

αυξήθηκαν στα 1,68 ευρώ/μετοχή (+14,3%). Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) του Ομίλου ανήλθαν σε 944 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το τέλος του 2025.

του Ομίλου ανήλθαν σε 944 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το τέλος του 2025. Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) στο 216% έναντι 219% στο τέλος του 2025, χάρη στην ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ο Philippe Donnet, CEO του Ομίλου Generali, δήλωσε: «Αυτή η εξαιρετική σειρά αποτελεσμάτων αποτυπώνει την ιδιαίτερα ισχυρή πρόοδο που σημειώνουμε στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μας «Lifetime Partner 27: Driving Excellence», με κινητήριο δύναμη τις ισχυρές επιδόσεις όλων των επιχειρηματικών τομέων μας. Στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι κλάδοι Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων συνέχισαν τη σταθερά ανοδική πορεία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος όσο και τεχνικής κερδοφορίας, παρά την αυξημένη επίδραση των φυσικών καταστροφών.

Ο τομέας Asset Management διεύρυνε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο κεφαλαίων των εταίρων μας, ενώ η Banca Generali επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιτυχία του επιχειρηματικού μοντέλου της. Αυτές οι επιδόσεις αντανακλούν την αφοσίωση όλων των ανθρώπων μας και του δικτύου συνεργατών μας. Μαζί θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αριστεία στις σχέσεις μας με τους πελάτες, στις βασικές ικανότητές μας και στις λειτουργίες μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα, με σταθερή προσήλωση στη βιωσιμότητα. Κοιτάζοντας μπροστά, θα διατηρήσουμε αυτή τη θετική δυναμική, με συνέπεια και πειθαρχία στο μακροπρόθεσμο όραμά μας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στους φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού πλάνου μας και στη συνεχή δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους μας».