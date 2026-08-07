Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Στα ύψη στέγαση, καύσιμα, εκτόξευση 17,5% στις αεροπορικές μεταφορές

Επιβράδυνση για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ανατιμήσεις 14,3% στο μοσχάρι, 12,4% στο αρνί και στο κατσίκι. Στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 16,7%, στο πετρέλαιο κίνησης 22,1% και στη βενζίνη 13,3%. Τα ασφάλιστρα υγείας ανατιμήθηκαν κατά 7%. Οι αυξήσεις στα ενοίκια κατοικιών έφτασαν στο 6,8%.

Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε δωδεκάμηνη βάση (σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους) σημειώνεται επιβράδυνση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, μετά την πτώση του δείκτη στο 5,2% τον Μάιο και 4,4% τον Ιούνιο, από 5,4% τον Απρίλιο.

Παρά την περαιτέρω επιβράδυνση τον Ιούλιο ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή συνεχίζει να κινείται με υψηλή ταχύτητα, ανάλογη με αυτή του 2023. Επιπλέον τα στοιχεία ανά δείκτη δείχνουν πως υπάρχουν πολύ μεγάλες «εστίες» ανατιμήσεων στη στέγαση, στα καύσιμα στις μεταφορές και στο τουριστικό πακέτο.

Επίσης, ενώ οριακή (κατά 0,4%) είναι η άνοδος στα είδη διατροφής τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, σε νωπά τρόφιμα οι ανατιμήσεις παραμένουν πολύ μεγάλες.

Αυξήσεις - φωτιά

Οι αναλυτικοί δείκτες αποκαλύπτουν αυξήσεις «φωτιά» στην ενέργεια αλλά και σε βασικά τρόφιμα. Στο μοσχάρι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 14,3%, και στο αρνί και κατσίκι κατά 12,4%, ενώ στα ψάρια (αλίπαστα) κατά 9,6%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη ανατιμήθηκαν κατά 8,6%. Η άνοδος αντισταθμίσθηκε από μείωσης τιμής στο ελαιόλαδο (-21,7%), στα φρούτα (9,4%) και στα λαχανικά (1,5%).

Στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 16,7%, στο πετρέλαιο κίνησης 22,1% και στη βενζίνη κατά 13,3%. Στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο η άνοδος ήταν 17,5%, στις πολιτιστικές υπηρεσίες 4,5%, στο πακέτο διακοπών 6,2% και στον κλάδο εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία 6,4%. Πάντως στον κλάδο ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία κατεγράφη μείωση τιμών κατά 2,4%. Τα ασφάλιστρα υγείας ανατιμήθηκαν κατά 7%. Οι αυξήσεις στα ενοίκια κατοικιών έφτασαν στο 6,8%.

Τα στοιχεία

Ο εναρμονισμένος δείκτης Ιουλίου παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 3,7% πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημείωνε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4% τον Ιούλιο, ενώ τον Ιούνιο είχε παραμείνει αμετάβλητος.

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Αύγουστο 2026 διαμορφώθηκε σε 2,6% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Ανά κλάδο, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,4% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 3,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 8,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,3% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 5,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.