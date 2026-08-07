Η Ρωσία επιτέθηκε σε πλοία με στρατιωτικά φορτία για την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τρία πλοία που χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν στρατιωτικά φορτία γιασ την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τρία πλοία που χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν στρατιωτικά φορτία για την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την ανακοίνωση του υπουργείου.

Εξάλλου πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκες αγροτικής εταιρείας στην πόλη Μπαλακλία, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές, χωρίς να κατονομάσουν την εταιρεία, αλλά προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Χθες, Πέμπη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε να παράσχει υποστήριξη στους αγρότες που πλήττονται από ρωσικές επιθέσεις. Πρόσφατα η Μόσχα έχει ενισχύσει τα πλήγματα σε ουκρανικές εγκαταστάσεις αγροτικών εξαγωγών και σε εμπορικά πλοία στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας.