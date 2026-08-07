Σε τροχιά για την καλύτερη εβδομάδα του έτους ο χρυσός - Ράλι 5% το ασήμι

Οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό, επιτρέποντας στον χρυσό να σημειώσει απότομη άνοδο.

Ολοταχώς για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Ιανουάριο οδεύει ο χρυσός, με το μέταλλο να εκμεταλλεύεται την πτώση των τιμών του πετρελαίου αλλά και τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύονται την Παρασκευή κατά 65 δολάρια/ουγγιά ή 1,53% και διαμορφώνονται στα επίπεδα των 4.366 δολαρίων/ουγγιά. Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές του μετάλλου ενισχύονται άνω του 5% μέχρι στιγμής.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι Δεκεμβρίου να οδηγεί το ράλι, καθώς ενισχύεται κατά 4,9% στα 646,64 δολάρια/ουγγιά. Σημαντική άνοδος και για την πλατίνα (+2,6% στα 1.784 δολάρια) αλλά και για το παλλάδιο (+2,3% στα 1.409 δολάρια).

Όπως αναφέρει στο CNBC ο επικεφαλής αναλυτής της StoneX Matt Simpson, οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό, επιτρέποντας στον χρυσό να σημειώσει απότομη άνοδο, ξεφεύγοντας από μια περίοδο σταθεροποίησης πολλών εβδομάδων πάνω από τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων.

Παρά το γεγονός πως το μέταλλο αποτελεί μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, με τα υψηλά επιτόκια να περιορίζουν την ελκυστικότητά του, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας συμβάλλουν στην άμβλυνση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και μειώνουν τις προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι traders εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα 55% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ποσοστό μειωμένο από το 63% που καταγραφόταν πριν από μία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, καθώς σήμερα Παρασκευή αναμένονται τα νεότερα στοιχεία για τις μισθοδοσίες (non farm payrolls) του Ιουλίου.

«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των στοιχείων για την αγορά εργασίας, το επίπεδο των 4.000 δολαρίων έχει αποδειχθεί ισχυρό σημείο στήριξης – και υποψιάζομαι ότι οι αγοραστές αναμένουν τυχόν υποχώρηση των τιμών για να εκμεταλλευτούν μια αναγκαία ανοδική διόρθωση προς τα 4.600 δολάρια. Τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσκαιρη μεταβλητότητα, αλλά η κίνηση των τιμών έχει ήδη δώσει το στίγμα της και ο χρυσός δείχνει να επιδιώκει άνοδο», πρόσθεσε ο Simpson.