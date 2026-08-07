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Γερμανία: Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για το περιστατικό με το drone

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Γερμανία: Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για το περιστατικό με το drone
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Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα με θέμα το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς με θέμα το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και άλλους υπουργούς της γερμανικής κυβέρνησης, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ανέλαβε χθες την έρευνα για το περιστατικό βάσει στοιχείων που παραπέμπουν σε επίθεση με drone κατά του μεγάλου αεροδρομίου που εξυπηρετεί τις πόλεις της Λειψίας και του Χάλε προειδοποιώντας για απόπειρα που υπονομεύει την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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