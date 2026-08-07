Google: Tι σημαίνει η μετακόμιση του κέντρου ΑΙ από το Λονδίνο στη Silicon Valley

Η Google μεταφέρει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα κεντρικά γραφεία της DeepMind στο Λονδίνο πίσω στη Silicon Valley.

Η Google μεταφέρει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα κεντρικά γραφεία της DeepMind στο Λονδίνο πίσω στη Silicon Valley, μία κίνηση που υπογραμμίζει την εκτεταμένη αναδιάρθρωση της εταιρείας στον τομέα του ΑΙ όπως και στην ενίσχυση της επιρροής του συνιδρυτή της, Σεργκέι Μπριν.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι αυτή η σαρωτική αλλαγή στα υψηλότερα κλιμάκια, στοχεύει στη μετάβαση της κουλτούρας επιστημονικής έρευνας από το ΑΙ hub του Λονδίνου σε μια επιχείρηση που βασίζεται σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Google επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην OpenAI και την Anthropic, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη νέων μοντέλων όσο και στις απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη των υπηρεσιών cloud.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο σερ Ντέμης Χασάμπης, μέχρι σήμερα CEO της Google DeepMind, αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου της DeepMind, ενώ παράλληλα γίνεται και Chief Scientist της Alphabet.

Την ίδια ώρα, η Google προχώρησε στην προαγωγή του Κοράι Καβουκτσούογλου, μέχρι σήμερα Chief Technology Officer της DeepMind, ο οποίος θα ηγείται της μονάδας AI και της ανάπτυξης του Gemini 4, του επόμενου μεγάλου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αναφερόμενος απευθείας στον Σουντάρ Πιτσάι.

Ο πρώην επικεφαλής τεχνολογίας (CTO) της DeepMind μετακόμισε πέρυσι από το Λονδίνο στα κεντρικά γραφεία της Google στο Mountain View, όπου πλέον ηγείται της ανάπτυξης του Gemini, εργαζόμενος δίπλα στον Σεργκέι Μπριν.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η DeepMind ήταν μια τεράστια παρουσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ευρώπη, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, ωστόσο τα ταλέντα στον κλάδο του ΑΙ φαίνεται πως επιστρέφουν στις ΗΠΑ. Τα AI μοντέλα και οι γραμμές αναφοράς βρίσκονται τώρα στη Silicon Valley, δίπλα στην Anthropic και την OpenAI. Τα τρία εργαστήρια ορόσημα στη Δύση διεξάγουν πλέον όλα την ανάπτυξη μοντέλων τους από την Καλιφόρνια, καθώς «η ταχύτητα και η εγγύτητα υπερτερούν της γεωγραφίας».