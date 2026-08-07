Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης: Έπεσαν οι υπογραφές για τα συστήματα αεροναυτιλίας

Τον Νοέμβριο του 2028 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Τον Νοέμβριο του 2028 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο οποίος, μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας - στην οποία αναφέρθηκε χθες το insider.gr - σήμερα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου θα τηρηθεί.

«Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Τον Νοέμβριο του 2028 το αεροδρόμιο στο Καστέλι να λειτουργεί κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγους μήνες, στον ίδιο χώρο και παρουσία του πρωθυπουργού, είχε υπογραφεί η σχετική συμφωνία και είχε δοθεί η δέσμευση για την ταχεία ολοκλήρωση του διαγωνισμού. «Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι υπεγράφη αυτή η συμφωνία μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και της ισπανικής εταιρείας Indra», είπε ο Χρίστος Δήμας υπογραμμίζοντας ότι για την πρόοδο του έργου έχει προηγηθεί στενός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αναφερόμενος στην εξέλιξη των εργασιών, επισήμανε ότι «είμαστε στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου», εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σύντομα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει έργο αναφοράς. «Δεν θα έχουμε απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της Κρήτης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να υλοποιηθεί το έργο υποδομής αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα συνοδά έργα, τονίζοντας ότι η οδική σύνδεση του αεροδρομίου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης εξελίσσεται ομαλά. «Η οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ προχωράει, είναι κάτι που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία των εργασιών», είπε, προσθέτοντας ότι «μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα βλέπω την πορεία των εργασιών και νομίζω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον ΒΟΑΚ, ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 9 Μαΐου 2025 και ότι ήδη λειτουργούν εργοτάξια σε πολλά σημεία του άξονα. Όπως εξήγησε, η προαίρεση για το τμήμα Χανιά - Κίσσαμος ενεργοποιήθηκε επτά μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ χαρακτήρισε «πολύ ικανοποιητική» την πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας ότι από τα πρώτα τμήματα που θα παραδοθούν στην κυκλοφορία θα είναι οι παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόοδο των σηράγγων του έργου, επισημαίνοντας ότι «χθες είχαμε ένα σημαντικό ορόσημο, το λεγόμενο «ξετρύπημα» της Σ2 σήραγγας, μήκους 1.980 μέτρων, με αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά τα γεωτεχνικά», ενώ γνωστοποίησε ότι στο δημόσιο τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στην εφαρμογή των μέτρων οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα και μέριμνα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που υλοποιήσαμε στην Πατρών - Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις και μειώσαμε κατά 85% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο στόχος είναι ο ίδιος και στον ΒΟΑΚ, να μπορέσουμε να κινούμαστε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια», τόνισε.

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φυτοκοπές, κλαδοκοπές, τοποθέτηση διαχωριστικών στηθαίων, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις και φωτισμό. «Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικά και χαίρομαι πολύ που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η τοπική κοινωνία τα έχει αγκαλιάσει», κατέληξε.

Στην υπογραφή της σύμβασης και στην ξενάγηση που έγινε στο εργοτάξιο, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τοπικοί βουλευτές, αλλά και εμπλεκόμενοι φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ