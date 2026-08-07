Meta: Πρόστιμο-ρεκόρ 567 εκατ. δολαρίων για βλάβες στην ψυχική υγεία των ανηλίκων

Δικαστήριο του Νέου Μεξικού διέταξε τη Meta να καταβάλει 567 εκατ. δολάρια σε ειδικό ταμείο επειδή παρέλειψε να προειδοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που θέτουν οι πλατφόρμες της στα παιδιά.

Δικαστήριο του Νέου Μεξικού διέταξε τη Meta να καταβάλει 567 εκατ. δολάρια σε ειδικό ταμείο επειδή παρέλειψε να προειδοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που θέτουν οι πλατφόρμες της στα παιδιά.

Το πρόστιμο έρχεται να προστεθεί στα 375 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές κυρώσεις που η Meta αναγκάστηκε να καταβάλει νωρίτερα φέτος, σχετικά με την ίδια υπόθεση, όταν διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τον νόμο περί αθέμιτων πρακτικών του Νέου Μεξικού. Η δεύτερη φάση της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο, θα διαπιστώσει εάν οι ενέργειες της Meta δημιούργησαν δημόσια όχληση. Το συνολικό πρόστιμο αναμένεται να φτάσει στα 942 εκατ. δολ..

«Παρόλο που η Meta δεν είναι η μόνη σε αυτό το θέμα, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην τρέχουσα κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων του Νέου Μεξικού, όπως διαπιστώθηκε από τα ουσιαστικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση», έγραψε ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσαϊντ στην απόφαση την Πέμπτη.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα κατατεθούν στο ταμείο - 420 εκατομμύρια δολάρια - διατίθεται για τη θεραπεία ατόμων που έχουν υποστεί βλάβη από την πλατφόρμα. Τα υπόλοιπα αφορούν την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, τις παραπομπές και τον συντονισμό, καθώς και την εφαρμογή, τη βελτίωση της ποιότητας και την αξιολόγηση.

Ώρα κρίσης για τα social media

Για τη Meta και τους ομολόγους της, η υπόθεση είναι μία από τις πολλές που φέτος οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει ως την ώρα κρίσης για τα social media, την «Big Tobacco» στιγμή. Αυτό αποτελεί αναφορά στην δεκαετία του 1990 και την αντίστοιχη φάση που αντιμετώπισαν οι καπνοβιομηχανίες, όταν αναγκάστηκαν να πληρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια επειδή παραπλάνησαν το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και τις πιθανές βλάβες των προϊόντων τους και στη συνέχεια είδαν τη δύναμη και την επιρροή τους να μειώνονται δραματικά.

«Οι μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων υποστηρίζουν μια αιτιώδη σύνδεση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της κρίσης ψυχικής υγείας των νέων στο Νέο Μεξικό», ανέφερε η κατάθεση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μεξικού, Ραούλ Τόρες, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «η απόφαση καθιστά την εταιρεία υπεύθυνη για τη ζημιά που προκάλεσε στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας και στα σχολεία μας, και επιβάλλει πραγματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Meta στο Νέο Μεξικό».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε διαφανείς σχετικά με τις προκλήσεις του εντοπισμού και της αφαίρεσης κακοποιών και επιβλαβούς περιεχομένου», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Παραμένουμε σίγουροι για το ιστορικό μας στην προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας από ισχυρισμούς που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα» πρόσθεσε.

Ο Τόρες μήνυσε τη Meta το 2023 μετά από μια μυστική επιχείρηση που αφορούσε τη δημιουργία ενός ψεύτικου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός 13χρονου κοριτσιού, το οποίο προηγουμένως είχε δηλώσει στο CNBC ότι «απλώς κατακλύστηκε από εικόνες και στοχευμένες προσκλήσεις» από κακοποιητές παιδιών.