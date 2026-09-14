Νέο «καμπανάκι» Άλτμαν για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Θα χάσουμε τον έλεγχο»

Ακόμα περισσότερο νερό στο μύλο των συζητήσεων που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα για την τεχνητή νοημοσύνη, έριξε η νέα ανάρτηση του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Ακόμα περισσότερο νερό στο μύλο των συζητήσεων που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα για την τεχνητή νοημοσύνη, έριξε η νέα ανάρτηση του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, που μοιάζει τρομαγμένος με το «τέρας» που έχει βοηθήσει και ο ίδιος να δημιουργηθεί.

Λίγες ώρες αφού είχε δηλώσει πως η OpenAI δεν πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026 επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ χαρακτήρισε ως αρκετά σοβαρό τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, ο Άλτμαν χτύπησε ξανά το καμπανάκι, δηλώνοντας πως «μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο».

There are two ways AI progress could go very badly and that we must avoid.



First, we could lose control of the future to AI. This is unacceptable; we are unapologetically on Team Humanity, and AI must always serve people. To ensure that, we need ways to ensure that alignment and… https://t.co/GK7XcoOh3v — Sam Altman (@sama) September 14, 2026

«Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να πάει πολύ άσχημα και τους οποίους πρέπει να αποφύγουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.

«Πρώτον, θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο του μέλλοντος από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είμαστε χωρίς καμία απολογία στην πλευρά της ανθρωπότητας και η AI πρέπει πάντα να υπηρετεί τους ανθρώπους», τόνισε. «Για να το διασφαλίσουμε αυτό, πρέπει οι τεχνικές ευθυγράμμισης και ασφάλειας να παραμένουν μπροστά από την πρόοδο στις δυνατότητες των μοντέλων» επισήμανε.

«Δεύτερον, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε έναν κόσμο με υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας. Εάν μια εξαιρετικά ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο ή μια εταιρεία για να εντυπώσει την κοσμοθεωρία της σε όλους τους άλλους, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά δυστοπικά. Η αποφυγή αυτών των δύο απειλών απαιτεί να ακολουθήσουμε έναν στενό ενδιάμεσο δρόμο. Για παράδειγμα, μια χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει υπερβολική ισχύ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα εργαστήριο που καταλήγει με υπερβολική ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε δύο ημέρες, οι γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Anthropic, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και ο Άλτμαν, κατάφεραν να τρομάξουν πολλούς με την ισχυρή τεχνολογία που οι ίδιοι δημιούργησαν, με πρωτοποριακούς υπερ-κωδικοποιητές.

«Τους τελευταίους μήνες, έχω πειστεί ότι η πλήρης αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη σύνεση - όχι μόνο επένδυση στην πρόληψη κινδύνων, αλλά και ρύθμιση του ρυθμού εξέλιξης των δυνατοτήτων, ώστε η πρόληψη κινδύνων να έχει χρόνο να προλάβει», δήλωσε ο Αμοντέι σε ένα δοκίμιο 3.800 λέξεων το Σάββατο.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων AI. «Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο Άλτμαν, αμέσως μετά τη δημοσίευση της δικής του ανάρτησης, δήλωσε ότι συμφωνεί μαζί του.