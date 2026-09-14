ΗΠΑ: Η «έκρηξη» των data centers χρειάζεται επενδύσεις 110 δισ. ως το 2030 στην ηλεκτρική ενέργεια

Η έκρηξη των data centers στις ΗΠΑ τροφοδοτεί την ανάγκη για 110 δισ. δολάρια για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 45 γιγαβάτ έως το 2030.

Η έκρηξη των data centers στις ΗΠΑ τροφοδοτεί την ανάγκη για 110 δισ. δολάρια για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 45 γιγαβάτ έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση της Moody’s Ratings.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της νέας προσφοράς, πάνω από 30 γιγαβάτ, θα προέλθει από μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο και αντιπροσωπεύει περίπου 4 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια πρόσθετης προσφοράς αερίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης προσφοράς θα προέλθει από την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας, ενώ η επανεκκίνηση πυρηνικών σταθμών θα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5%. Ένα γιγαβάτ ισοδυναμεί περίπου με την παραγωγή ενός παραδοσιακού πυρηνικού αντιδραστήρα.

Η πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ότι τα κέντρα δεδομένων θα καταναλώνουν 426 τεραβατώρες το 2030, διπλασιάζοντας το μερίδιό τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ στο 10% από τα επίπεδα του 2025.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη ως εθνική προτεραιότητα, υποστηρίζοντας μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου καθώς ανταγωνίζονται για δυνητικά τεράστια κέρδη. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή έχει το κόστος της, προκαλώντας την αντίδραση των Αμερικανών που ανησυχούν ότι τα μέσα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επιδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη μέσω των αυξανόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, της ρύπανσης, της έλλειψης νερού και των απειλών για τις δημόσιες εκτάσεις και την ιδιωτική περιουσία.

Μόνο η κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού κόστους 110 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να προσθέσει 25 έως 30 δισ. δολάρια ετησίως στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία καθορισμού των τιμολογίων και από άλλους κανόνες κατανομής του κόστους σε κάθε περιοχή, ανέφερε σε email ο Ryan Wobbrock, ανώτερος αντιπρόεδρος αξιολογήσεων στην παγκόσμια ομάδα χρηματοδότησης υποδομών της Moody’s Ratings.

Τα data centers θα καλύψουν άμεσα έως και 15 δισ. δολάρια από αυτά τα κόστη, καθώς χρηματοδοτούν την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεών τους που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε. Αυτά τα έργα «πίσω από τον μετρητή» στα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της συνολικής επέκτασης έως το 2030.

Μετά από δύο δεκαετίες υποτονικής αύξησης της ζήτησης, οι ΗΠΑ αγωνίζονται να δώσουν ώθηση στην κατασκευή γεννητριών φυσικού αερίου σε έναν κλάδο που συνήθως λειτουργεί με χρόνο προετοιμασίας πολλών ετών. Αυτές οι γεννήτριες φυσικού αερίου είναι περιζήτητες επειδή μπορούν να τεθούν σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή, σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια και τις ταχύτητες του ανέμου.

Εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, «οι πολιτικοί και οι ρυθμιστικές αρχές σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν και να διαμορφώσουν τις τιμές, δημιουργώντας μια νέα πηγή πιθανών καθυστερήσεων για τις νέες αναπτύξεις κέντρων δεδομένων», σύμφωνα με την έκθεση υπό την ηγεσία του Wobbrock. «Ο ρυθμός ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων ξεπερνά ολοένα και περισσότερο την ταχύτητα με την οποία το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προσθέσει δυναμικότητα παραγωγής, μεταφοράς και διασύνδεσης».