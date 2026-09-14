Η Open Cosmos άντλησε 300 εκατ. ευρώ σε νέο γύρο χρηματοδότησης

Επικεφαλής αυτού του γύρου υπήρξαν Ευρωπαίοι επενδυτές, με τη συμμετοχή των Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First και δύο μεγάλων διεθνών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Open Cosmos, η ευρωπαϊκή εταιρεία στην παροχή δορυφορικών υποδομών, συνδεσιμότητας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε ασφαλή συστήματα που βασίζονται σε διαστημικές υποδομές.

Επικεφαλής αυτού του γύρου υπήρξαν Ευρωπαίοι επενδυτές, με τη συμμετοχή των Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First και δύο μεγάλων διεθνών συνταξιοδοτικών ταμείων. Συμμετέχουν επίσης μεταξύ άλλων τα ελληνικά επενδυτικά funds Sustainable Forward Capital (SFC) και Ireon Ventures.

Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Open Cosmos να παράγει μαζικά δορυφόρους και θα επιταχύνει την παροχή δεδομένων και συνδεσιμότητας μέσω της επέκτασης των υπηρεσιών ConnectedCosmos, OpenConstellation και DataCosmos της εταιρείας.

Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στο διάστημα

Η Open Cosmos συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές δορυφόρων στην Ευρώπη, με πέντε συνεχόμενα έτη κερδοφόρας ανάπτυξης και υψηλό ποσοστό επιτυχίας αποστολών. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, διαστημικοί οργανισμοί και μεγάλες εταιρείες ενέργειας και υποδομών.

Με δυνατότητα κατασκευής ενός δορυφόρου την ημέρα στα τέσσερα εργοστάσια που διαθέτει σήμερα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στην Παλλήνη, η εταιρεία εκτόξευσε πρόσφατα τους δορυφόρους νέας γενιάς του OpenConstellation, του συνεργατικού δορυφορικού σμήνους που αναπτύσσει, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Hyperion GR-1 για το ελληνικό υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος είναι ο χρόνος παροχής αξιοποιήσιμων δεδομένων από την παρατήρηση της Γης να μειωθεί από έως και 48 ώρες, σε έως και μόλις 30 λεπτά. Παράλληλα, οι δορυφόροι αυτοί επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου και την επικοινωνία μεταξύ δορυφόρων για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ακόμη, η εταιρεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να υλοποιεί έργα με εξαιρετική ταχύτητα. Μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες από την εξασφάλιση των καταχωρίσεων για τη χρήση φάσματος στη ζώνη Ka, η Open Cosmos είχε ήδη σχεδιάσει, κατασκευάσει και εκτοξεύσει τους πρώτους δορυφόρους του ConnectedCosmos, στο πλαίσιο της αποστολής της να παράγει τη νέα γενιά διαστημικών υποδομών.

Με συμβάσεις πελατών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία προσφέρει με ταχείς ρυθμούς διαλειτουργικότητα, ποικιλία δεδομένων και υψηλή αξιοπιστία στα κυρίαρχα, υπό εθνικό έλεγχο συστήματα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και σε χώρες που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δικές τους λύσεις.

Επεκτείνοντας την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαστημική πλατφόρμα

Ολοένα και περισσότερο, το διάστημα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα κυριαρχίας και στρατηγικής αυτονομίας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις κυβερνήσεις. Οι παγκόσμιες επενδύσεις κεφαλαίων venture capital στον διαστημικό τομέα έφτασαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα 11,3 δισ. δολάρια, έναντι 10,1 δισ. δολαρίων για το σύνολο του 2025, αντανακλώντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τα διαστημικά συστήματα ως βασικές υποδομές, επενδύοντας σε δυνατότητες εθνικά κυρίαρχων τηλεπικοινωνιών και παρατήρησης της Γης, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από μη ευρωπαϊκές υποδομές και να ενισχύσουν την εθνική και οικονομική τους ασφάλεια.

Οι κυβερνήσεις χρειάζονται ολοένα και περισσότερο ασφαλείς δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, χωρίς το κόστος και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η δημιουργία ανεξάρτητων διαστημικών υποδομών.

Την τελευταία δεκαετία, η Open Cosmos έχει αναπτύξει την τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός δικτύου συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών από το διάστημα, στο πλαίσιο του οποίου οι δορυφόροι παρατηρούν, συνδέονται και «συνεργάζονται», συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου.

Το σύστημα αυτό συνδυάζει το προϊόν OpenOrbit, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία δορυφόρων στο διάστημα· το OpenConstellation, που επιτρέπει σε κυβερνήσεις και οργανισμούς να αξιοποιούν αμοιβαία δορυφορικές υποδομές· το ConnectedCosmos, που συνδέει με ασφάλεια τους δορυφόρους μεταξύ τους και με τη Γη μέσω κυρίαρχων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και ζεύξεων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και το DataCosmos, που μετατρέπει εικόνες και δεδομένα αισθητήρων σε επιχειρησιακές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Για παράδειγμα, ένας δορυφόρος του OpenConstellation μπορεί να ανιχνεύσει μια ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας σε μια δασική περιοχή και, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου, να την αναγνωρίσει ως πιθανή πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει αυτή την πληροφορία μέσω του ConnectedCosmos απευθείας στους αρμόδιους χρήστες, μεταξύ άλλων σε πυροσβέστες ή αεροσκάφη στην περιοχή, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη επίγεια πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το σύστημα μπορεί να αναθέσει τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων σε άλλους δορυφόρους και να αξιοποιήσει επίγειους αισθητήρες IoT, ώστε να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες και να διασταυρώσει τι συμβαίνει στο έδαφος.

Σε περίπτωση διακοπής των επίγειων τηλεπικοινωνιών, το ConnectedCosmos θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ανθεκτική σε παρεμβολές συνδεσιμότητα 5G στις ομάδες που αντιμετωπίζουν την έκτακτη ανάγκη.

Συνδυάζοντας σε ένα ενιαίο σύστημα την ανίχνευση, τη συνδεσιμότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν και να κατανοούν όσα συμβαίνουν στη Γη και να ανταποκρίνονται σε αυτά σε δραστικά λιγότερο χρόνο.

Η νέα χρηματοδότηση θα επιταχύνει την ανάπτυξη και τη διάθεση αυτών των δυνατοτήτων, μέσω της επέκτασης του ConnectedCosmos, της ανάπτυξης των OpenConstellation και DataCosmos και της ενίσχυσης των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού της Open Cosmos στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, εγκαταστάσεις όπου η εταιρεία απασχολεί συνολικά σχεδόν 400 εργαζομένους.

Ο Ραφέλ Τζορντά Σικιέρ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Open Cosmos, δήλωσε: «Οι διαστημικές υποδομές αποκτούν πλέον εξίσου κρίσιμη σημασία με την ενέργεια, τα ψηφιακά δίκτυα και τις μεταφορές. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοένα και περισσότερο ασφαλείς επικοινωνίες και επιχειρησιακά δεδομένα που παρέχονται μέσω ανθεκτικών συστημάτων. Όμως οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν. Η πραγματική αξία βρίσκεται στην πληροφόρηση που αποτυπώνει όσα συμβαίνουν στη Γη σε πραγματικό χρόνο καθώς και στην παγκόσμια συνδεσιμότητα που επιτρέπει τη μετάδοσή της.

Συνδυάζοντας δορυφόρους, ασφαλείς επικοινωνίες και υπηρεσίες δεδομένων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούμε ένα σύστημα που μετατρέπει τις πληροφορίες από το διάστημα σε γνώση που κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αναλάβουν δράση. Η επένδυση αυτή μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ταχύτερα αυτό το όραμα, ανταποκρινόμενοι στις παραγγελίες κυβερνήσεων και μεγάλων εταιρειών για τους αξιόπιστους δορυφόρους υψηλών επιδόσεων που κατασκευάζουμε και παρέχοντας τις εθνικά κυρίαρχες υπηρεσίες που χρειάζεται ο κόσμος».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Η νέα χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Open Cosmos, η οποία έχει ήδη σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και συμμετέχει στην υλοποίηση μέρους του ελληνικού διαστημικού προγράμματος. Προσδοκούμε ότι η νέα αυτή επένδυση θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την κατασκευή κρίσιμων διαστημικών τεχνολογιών στην Ελλάδα».

Ο Άσις Πούρι, εταίρος στη Lightrock, δήλωσε: «Η Lightrock είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ηγείται του γύρου χρηματοδότησης της Open Cosmos και στηρίζει αυτή την ευρωπαϊκή κορυφαία εταιρεία καθώς εισέρχεται στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής της στη διαστημική οικονομία. Το έργο της Open Cosmos, αλλά και συνολικά του κλάδου των διαστημικών υποδομών, στηρίζει κρίσιμες παγκόσμιες προσπάθειες στους τομείς της ενέργειας, των επικοινωνιών, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας.

Το εξαιρετικό ιστορικό αποστολών της Open Cosmos, η παραγωγική της ικανότητα και η επιστημονική της τεχνογνωσία την τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας κλάδο και ανυπομονούμε να στηρίξουμε την εταιρεία σε αυτή την πορεία».

Ο Ρομπ Τζενιέζερ, διευθύνων εταίρος στην ETF Partners, δήλωσε: «Οι συνθήκες για τη δημιουργία κορυφαίων διαστημικών εταιρειών παγκόσμιας κλάσης έχουν πλέον ωριμάσει στην Ευρώπη. Η ηγετική ομάδα της Open Cosmos έχει επιδείξει τη φιλοδοξία που απαιτείται για να μετατρέψει αυτή την τεχνογνωσία σε ουσιαστικά εμπορικά αποτελέσματα, με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε την Ευρώπη να ενισχύει την αυτονομία της στο διάστημα και την Ελλάδα να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια καινοτομίας και εξερεύνησης. Η Open Cosmos είναι ήδη μια εξαιρετική επιχείρηση και πιστεύουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις εταιρείες υποδομών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Ο Πτολεμαίος θα ήταν υπερήφανος!».

Ο Δημήτριος Κονταρίνης, εταίρος και συνιδρυτής της Sustainable Forward Capital, δήλωσε: «Η εφευρετικότητα έχει αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη των ριζικών αλλαγών στον διαστημικό τομέα. Η επινοητικότητα της ομάδας της Open Cosmos, η σταδιακή καινοτομία σε πολλαπλά μέτωπα, η αριστεία στην υλοποίηση και η ικανότητά της να μετατρέπει τα δεδομένα παρατήρησης της Γης σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας και μας οδήγησαν στην απόφαση να επενδύσουμε στην εταιρεία».

Ο Σπύρος Δημουλάς, εταίρος της Ireon Ventures, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποκτά έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία και η Open Cosmos συμβάλλει ώστε αυτή η φιλοδοξία να μετατρέπεται σε πραγματικές δυνατότητες. Το έργο μηχανικής και παραγωγής που υλοποιείται από την Ελλάδα δείχνει πώς η εγχώρια τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει άμεσα σε στρατηγικές ευρωπαϊκές υποδομές».