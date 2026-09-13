Άλτμαν (OpenAI): Δεν θα γίνει IPO το 2026 λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της ΑΙ

Πιστεύω πραγματικά ότι, δεδομένων όλων όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σχετικά με την ασφάλεια, θα ήταν κακή ιδέα να εισαχθούμε τώρα στο χρηματιστήριο, αναφέρει ο CEO της OpenAI.

Η OpenAI δεν πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν, σε δηλώσεις του, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες καθιστούν «απαράδεκτο» ακόμη και έναν κίνδυνο 10% να μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την εξαφάνιση της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν τη θέσπιση νέων κανόνων για τη ρύθμιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της ανταγωνίστριας της OpenAI, Anthropic, ότι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρώπινης φυλής στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

«Πιστεύω πραγματικά ότι, δεδομένων όλων όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σχετικά με την ασφάλεια, θα ήταν κακή ιδέα να εισαχθούμε τώρα στο χρηματιστήριο και δεν αισθανόμαστε καμία πίεση ως προς αυτό», δήλωσε ο Άλτμαν στο επιχειρηματικό περιοδικό Fortune.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, ο Άλτμαν είπε ότι δεν γνώριζε πώς θα μπορούσε να υπολογιστεί μια τέτοια εκτίμηση, αλλά προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος είναι αρκετά σοβαρός ώστε οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι κυβερνήσεις να πρέπει να ενεργούν σαν να μην είναι αποδεκτός κανένας τέτοιος κίνδυνος.

«Είτε είναι 10% είτε 8% είτε 6%, το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε τεράστια ευθύνη και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εγωισμούς ή στα κίνητρα για κέρδος ή σε οτιδήποτε άλλο να σταθούν εμπόδιο», πρόσθεσε ο Άλτμαν.

«Πρέπει να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναλαμβάνουμε κανένα από αυτά τα επίπεδα κινδύνου και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.»

Οι περιπτώσεις που δημιούργησαν ανησυχία

Πολιτικοί, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, έχουν εκφράσει ανησυχία και έχουν ζητήσει περισσότερη δράση, μετά από περιστατικά στα οποία πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης εκτράπηκαν από τον προβλεπόμενο σκοπό τους και επιχείρησαν να παραβιάσουν εξωτερικά συστήματα, καθώς και μετά την αποχώρηση ερευνητών στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες τους, λόγω ανησυχιών για τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Τον Ιούνιο, οι New York Times ανέφεραν ότι η OpenAI, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εξέταζε το ενδεχόμενο να αναβάλει για το επόμενο έτος μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εκείνη την περίοδο, οι μετοχές της SpaceX, της εταιρείας του Έλον Μασκ, υποχωρούσαν μετά από μια άνοδο που είχε εκτοξεύσει την αποτίμηση της εταιρείας στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όταν το Fortune ρώτησε τον Άλτμαν αν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026 είχε πλέον αποκλειστεί υπέρ του 2027, ο Άλτμαν απάντησε: «Θα έλεγα όχι το 2026.

«Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, όπως να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία και σε όσα θα απαιτηθούν για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση (των μοντέλων), καθώς και να δούμε πώς ο κλάδος και οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεργαστούν.»

Ο Άλτμαν άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η OpenAI και άλλες κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να βρίσκονται κοντά στην ανακοίνωση μιας συμφωνίας για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας, σύμφωνα με το Fortune.

Έκκληση για πιο προσεκτική προσέγγιση

Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο Αμοντέι σε άρθρο που ανάρτησε στο X.

Αργότερα, ο Άλτμαν δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτή την άποψη.

«Συμφωνώ με τον Ντάριο ότι πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των κορυφαίων μοντέλων», έγραψε ο Άλτμαν. «Αυτό αποτελεί βασικό θέμα των συζητήσεων που έχουμε πραγματοποιήσει στην OpenAI τις τελευταίες εβδομάδες.»

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια δεν έχουν επιβραδύνει τα σχέδια της Anthropic για τη δική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει την προώθηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα μέσα Οκτωβρίου το νωρίτερο και να ολοκληρώσει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters αυτόν τον μήνα.

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