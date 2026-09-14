ExxonMobil: Οι ΗΠΑ αναμένεται να καλύπτουν το 30% της παγκόσμιας αγοράς LNG έως το 2030

Περίπου το 30% του παγκόσμιου συνόλου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να αντιστοιχεί στις ΗΠΑ έως το 2030.

Περίπου το 30% του παγκόσμιου συνόλου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να αντιστοιχεί στις ΗΠΑ έως το 2030, σύμφωνα με δήλωση ενός ανωτέρου υπαλλήλου της ExxonMobil.

«Οι ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό προμηθευτή LNG… Η Βόρεια Αμερική είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο», Πίτερ Κλαρκ, ανώτερος αντιπρόεδρος LNG της ExxonMobil Upstream, μιλώντας σε ενεργειακό φόρουμ στην Μπανγκόκ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των εξαγωγικών αναγκών.

Η αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά τα δύο τρίτα έως το 2050

Η αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά τα δύο τρίτα έως το 2025, όπως δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Shell.

Ο Cederic Cremers, Πρόεδρος του τμήματος Integrated Gas της Shell, δήλωσε σε ένα φόρουμ του κλάδου ότι οι πωλήσεις LNG της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% έως 5% ετησίως μεταξύ 2025 και 2030.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει χάσει περίπου 36 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα.