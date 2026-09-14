Χρηματιστήριο: Στο «κόκκινο» το ταμπλό με το βλέμμα σε ομόλογα και Brent

Η νευρικότητα των διεθνών αγορών, με το Brent μια ανάσα από τα 110 δολάρια και την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να ξεπερνά οριακά το ψυχολογικό όριο του 5%, επηρέασε και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Με απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με rebalancing ενόψει της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων, λήξη παραγώγων και αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Scope Ratings και τη Moody’s.

Ενδεικτικό της σημερινής εικόνας είναι ότι στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:4,2 με μόλις 22 τίτλους να ολοκληρώνουν σε θετικό έδαφος, έναντι 92 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης και έφτασε να υποχωρεί έως και 1,36%, για να κλείσει τελικά στις 2.694,96 μονάδες με πτώση 1,16%.

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Ενώ εντός συνόρων όλα συνηγορούν προς αυξημένη μεταβλητότητα, εκτός συνόρων, οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων παραμένουν στο επίκεντρο. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου βρέθηκε να κινείται σήμερα γύρω στο 4,67%, του 10ετούς έφτασε να ξεπερνά οριακά το ψυχολογικό όριο του 5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, και του 30ετούς να διαμορφώνεται κοντά στο 5,37%. Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις ενισχυμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το πετρέλαιο κινείται εκ νέου ανοδικά.

Η αγορά προεξοφλεί με πιθανότητα 88% ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, σε μια στιγμή κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, αφότου η Σαουδική Αραβία έκλεισε προσωρινά τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, οι δυνάμεις των Χούθι ενίσχυσαν τις θέσεις τους κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής ίσως επεκταθούν από τα Στενά του Ορμούζ σε ένα δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες το Brent, που υποχώρησε 2,8% την Παρασκευή στα 104,61 δολάρια, σήμερα βρέθηκε να κινείται εκ νέου ανοδικά σε ποσοστό έως και άνω του 4% και μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα εμφάνιζαν μικτά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,74% στο κλείσιμο του ΧΑ, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 1,07% και τον βρετανικό FTSE100 να καταγράφει κέρδη 0,33%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 1,19% στις 3.232,33 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του στο «κόκκινο». Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η CrediaBank, υποχωρώντας 2,53% στα 0,96 ευρώ, και ακολούθησαν η Τράπεζα Κύπρου (-2,14%), η Εθνική (-1,67%) και η Eurobank (-1,02%) και, με απώλειες μικρότερες του 1% οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (-0,93%), Optima Bank (-0,76%) και Alpha Bank (-0,43%).

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 324,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23,41 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με άνοδο έκλεισαν μόνο η Coca-Cola HBC, ενισχυμένη 2,28% στα 53,80 ευρώ, και ο ΟΤΕ με κέρδη 0,76% στα 19,80 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν η Lamda Development, που υποχώρησε 4,81% στα 6,42 ευρώ, και οι Cenergy (-4,01%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,97%), ΕΥΔΑΠ (-3,50%), Viohalco (-3,37%), Aegean (-3,02%), ElvalHalcor (-3,01%), Τιτάν (-2,32%), Aktor (-2,30%) και Metlen (-2,01%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν επίσης οι μετοχές των ΔΑΑ (-1,76%), Motor Oil (-1,57%), Allwyn (-1,37%), Jumbo (-1,15%), ΔΕΗ (-0,89%) και Helleniq Energy (-0,56%).