Vodafone: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες της νέας σειράς συσκευών Apple

Διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop είναι η νέα γενιά συσκευών της Apple

Διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop είναι η νέα γενιά συσκευών της Apple, iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, με βελτιωμένο σύστημα κάμερας και τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει διατεθεί ποτέ σε iPhone.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 48 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές μπορούν να προπαραγγείλουν και τα νέα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, καθώς και τα ολοκαίνουργια AirPods 5, τα οποία προσφέρουν ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ευεξίας, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Οι νέες συσκευές διατίθενται στις παρακάτω τιμές: