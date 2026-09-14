Θάνατος Μαζωνάκη: Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους δύο γιατρούς

Αντιμέτωποι με κατηγορία που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αντιμέτωποι με κατηγορία που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης, είναι πλέον αντιμέτωπο με βαρύτερο χαρακτηρισμό της πράξης, μετά από αναβάθμιση της κατηγορίας που αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές οι οποίες τους καταλογίζουν πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των δύο κατηγορούμενων σχετίζεται με νέα πειστήρια που κατέθεσε η ΕΛΑΣ στις δικαστικές Αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Σημαντικότερα δε, στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη που εκπροσωπεί τους οικείους του στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, αιτήθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Αύριο πρωί οι απολογίες των δύο γιατρών

Αύριο Τρίτη, το πρωί θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ