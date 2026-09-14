Wall Street: Απώλειες καθώς το 10ετές ομόλογο έπιασε το κρίσιμο 5%

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στην Wall Street την Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις μετοχές τεχνολογίας.

Τελευταία ενημέρωση: 20:04

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στην Wall Street την Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις μετοχές τεχνολογίας, μετά τις δηλώσεις επιφανών leaders της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ίδια ώρα που το νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου προκαλούν καινούργιους προβληματισμούς για το αδιέξοδο του Ορμούζ. '

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έφτασε το 5% για πρώτη φορά από το 2023, ενόψει της απόφασης επιτοκίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτής της εβδομάδας. Το βασικό επιτόκιο, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 5%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 80 μονάδες ή 0,15% και διαμορφώνεται στις 52.493 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,36%, στις 7.629 μονάδες. Στον τεχνολογικό κλάδο, ο Nasdaq μάζεψε τις αρχικές απώλειες που είχαν φτάσει το 1,8%, και χάνει 0,42% στις 26.221 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί 3%, Intel και Marvell καταγράφουν πτώση 4,5% και 5,8%, ενώ η Broadcom χάνει 4%.

Η αγορά αντιδρά στις εκκλήσεις των επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών για επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα. Τις τελευταίες ημέρες ένα μπαράζ δηλώσεων τους, έχουν γίνει viral προκαλώντας σκεπτικισμό σε αγορές και μη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι ήταν ο τελευταίος που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας το Σάββατο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της ισχυρής τεχνολογίας, λέγοντας ότι «η αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη σύνεση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έγραψε στο X ότι συμφωνεί με τον Αμοντέι και τάχθηκε υπέρ της παρουσίας «ανεξάρτητων αξιολογητών» στο εσωτερικό των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Έλον Μασκ, η εταιρεία του οποίου xAI αναπτύσσει το chatbot Grok, έγραψε επίσης στο X: «Ο Dario έχει δίκιο».

«Οι φόβοι για το πετρέλαιο και την τεχνητή νοημοσύνη προκαλούν διπλό πονοκέφαλο στους επενδυτές, με τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται ξανά και τις αγορές μετοχών να χάνουν την ορμή τους», δήλωσε ο Ρας Μολντ, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell. «Αυτό προστίθεται στους υπάρχοντες φόβους για τον πληθωρισμό, οι οποίοι ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ που παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε.

Στον κλάδο της ενέργειας, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 108 δολάρια μετά το κλείσιμο ενός κρίσιμου αγωγού από τη Σαουδική Αραβία, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου κινείται λίγο κάτω από το 5%, ασκώντας πίεση σε ακριβές μετοχές ανάπτυξης για τους επενδυτές στη Wall Street.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Tickmill, Πάτρικ Μάνελι, δήλωσε στο MarketWatch ότι ο συνδυασμός μιας επανατιμολόγησης της αποτίμησης του AI και η ώθηση που πήρε το πετρέλαιο από τον σοκ του του πληθωρισμού, δημιουργεί ένα ασυνήθιστα δύσκολο πλαίσιο σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα επηρέασε τους τρεις βασικούς δείκτες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,6%, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλειά του από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έχασαν περίπου 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα με τους traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν μια πιθανότητα περίπου 88% για αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.