Μερτς: Κρίσιμες εβδομάδες για την Ευρώπη για την υπεράσπιση της ειρήνης στην ήπειρο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίσιμες και καθοριστικές εβδομάδες και μήνες μπροστά της

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίσιμες και καθοριστικές εβδομάδες και μήνες μπροστά της όσον αφορά την «υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης της ηπείρου μας» έναντι της Ρωσίας.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να διατηρήσω την στήριξή μας και να πείσουμε τους ανθρώπους ότι είναι προς το συμφέρον μας να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Μερτς, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Φινλανδία.

Κατά την άποψη του Μερτς, η Αρκτική έχει γίνει ένα βασικό στάδιο γεωπολιτικής έντασης, καθώς η Ρωσία ενισχύει τις δυνατότητές της εκεί και χρησιμοποιεί την παρουσία της για να αναπτύσσει καθημερινές δραστηριότητες πίεσης και υβριδικών απειλών.

«Εδώ, στο βορρά της Ευρώπης, μπορεί κανείς να δει πόσο απειλείται η ειρήνη στην Ευρώπη», τόνισε, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

«Μπορώ μόνο να καλέσω όλους μας να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή», τόνισε ο καγκελάριος, ο οποίος υπενθύμισε ότι η Φινλανδία μοιράζεται περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα συνόρων με τη Ρωσία και πρόσφατα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ ακριβώς λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου από αυτή τη χώρα.