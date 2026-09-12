Anthropic: Ο εκτελεστικός διευθυντής Ντάριο Αμοντέι καλεί για την ανάγκη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων AI

Περιέγραψε ένα πλαίσιο τριών βημάτων για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και για τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερου χρόνου για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) Anthropic, Ντάριο Αμοντέι κάλεσε τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης να μετριάσουν σκόπιμα τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσουν τις δυνατότητες των μοντέλων τους, περιγράφοντας ένα πλαίσιο τριών βημάτων για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και για τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερου χρόνου για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

“Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις ικανότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα μοιάζει ακόμα γρήγορη και θα πρέπει να κάνουμε σοφή χρήση του χρόνου που κερδίζουμε”, εξήγησε σε ένα κείμενο του ο Αμοντέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ