Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Anthropic: Ο εκτελεστικός διευθυντής Ντάριο Αμοντέι καλεί για την ανάγκη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων AI

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Anthropic: Ο εκτελεστικός διευθυντής Ντάριο Αμοντέι καλεί για την ανάγκη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων AI
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Περιέγραψε ένα πλαίσιο τριών βημάτων για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και για τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερου χρόνου για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) Anthropic, Ντάριο Αμοντέι κάλεσε τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης να μετριάσουν σκόπιμα τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσουν τις δυνατότητες των μοντέλων τους, περιγράφοντας ένα πλαίσιο τριών βημάτων για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και για τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερου χρόνου για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

“Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις ικανότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα μοιάζει ακόμα γρήγορη και θα πρέπει να κάνουμε σοφή χρήση του χρόνου που κερδίζουμε”, εξήγησε σε ένα κείμενο του ο Αμοντέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Ξεμπλοκάρει δικαστικά η επέκταση της Λ. Κύμης (ΤΕΡΝΑ, AKTOR) - «Στον αέρα» χρηματοδότηση και έργο

ΔΕΔΔΗΕ: Περιθώρια για νέες μικρομεσαίες επενδύσεις ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής – Πως θα εξελιχθεί η ζήτηση μέχρι το 2030

tags:
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Anthropic
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider