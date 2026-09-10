ΔΥΠΑ: Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Επαγγελματική Κατάρτιση ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προθεσμίες υποβολής από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59

Κάλεσμα στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2026-2027 απηύθυνε η ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

Θέσεις προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ωραρίου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους

Σκοπός: η κάλυψη αναγκών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ.

Προθεσμίες υποβολής

Από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metro….

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

Διαδρομή: gov.gr

Εκπαίδευση Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr