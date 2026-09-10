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ΔΥΠΑ: Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Επαγγελματική Κατάρτιση ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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ΔΥΠΑ: Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Επαγγελματική Κατάρτιση ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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Προθεσμίες υποβολής από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59

Κάλεσμα στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2026-2027 απηύθυνε η ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

  • Θέσεις προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ωραρίου
  • Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους
  • Σκοπός: η κάλυψη αναγκών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ.

Προθεσμίες υποβολής

Από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metro….

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

Διαδρομή: gov.gr

  1. Εκπαίδευση
  2. Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
  3. Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

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tags:
ΔΥΠΑ
ΑμεΑ
Εκπαίδευση
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