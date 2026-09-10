Υποχρεωτική από το 2027 η ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων για τα προγράμματα ενίσχυσης

Η διαδικασία για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026 εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων.

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την ένταξη σε ενωσιακά και εθνικά προγράμματα ενίσχυσης αποτελεί η τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου στα αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026 εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 αιγών και προβάτων.

Στις εκμεταλλεύσεις αυτές, η υποχρέωση αφορά όλα τα επιλέξιμα ζώα ηλικίας άνω των έξι μηνών και όχι μόνο μέρος του κοπαδιού.

Αντίθετα από το 2027, προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της χώρας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του για να είναι επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των έξι μηνών, πρέπει:

να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1,

να φέρει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου,

να έχει καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Αρχικά οι κτηνοτρόφοι πρέπει να παραγγείλουν τους βώλους. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

Η καταχώριση ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση. Η παραγγελία από μόνη της δεν αρκεί· για την επιλεξιμότητα απαιτούνται τόσο η τοποθέτηση όσο και η καταχώριση κάθε ζώου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ