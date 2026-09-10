Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές αναμένοντας την απόφαση της ΕΚΤ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,1% στις 641,04 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,13% στις 6.317 μονάδες.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη ανακάμπτοντας από το χαμηλό ενός μήνα που κατέγραψαν στην προηγούμενη συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές «προετοιμάζονται» για μία αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία έχει ευρέως προεξοφληθεί από την αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,1% στις 641,04 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,13% στις 6.317 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει οριακά κέρδη 0,07% στις 25.569 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται με +0,25% στις 8.177 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,05% στις 10.665 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται κατά 0,57% στις 52.173 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κερδίζει 0,61% στις 19.805 μονάδες.

Η άνοδος του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο του 2% και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Οι αγορές πλέον στρέφονται στη συνέντευξη της Λαγκάρντ και στις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ για ενδείξεις σχετικά με το αν πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση ή για την έναρξη νέου κύκλου αυξήσεων.

Ασία

Απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα της Wall Street λόγω της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των υψηλών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,14% στις 65.232 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,41% στις 24.917 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 0,25% στις 7.033 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε 1,03% στις 8.819 μονάδες.