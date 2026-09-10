Μαρινάκης: Στόχος μας η αυτοδυναμία - Στο ίδιο τραπέζι μόνο με το ΠΑΣΟΚ

Οι απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για ακρίβεια, πανεπιστημιακή αστυνομία, woke ατζέντα και κόμματα Σαμαρά - Κασιδιάρη.

«Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, συμπληρώνοντας πως στην περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, «η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν μπορεί να φανταστεί «πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει με μας το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη» από τη στιγμή που έχει υπάρξει απόφαση συνεδρίου «όπου το μόνο που τους ένοιαζε δεν ήταν να βγάλουν ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης αλλά να πούνε “μακριά από τη Νέα Δημοκρατία”».

Σε ερώτηση γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί η ΝΔ με ένα κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως και πάλι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι την Δευτέρα [μετά τις εκλογές] με κάποιον που «μέχρι την Παρασκευή [πριν τις εκλογές] θα λέει ότι είσαι προδότης».

Μιλώντας για την ακρίβεια και αντικρούοντας την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ζούμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη την πιο επίμονη σε διάρκεια πληθωριστική κρίση», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις “εξαφανίζω την ακρίβεια” ή να μοιράσεις χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν, όπως τάζει η αντιπολίτευση».

Αναφερόμενος δε στο παράδειγμα της Ισπανίας με την μείωση του ΦΠΑ, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση το πήρε πίσω, και εξήγησε ότι κάθε μονάδα μείωσης του ΦΠΑ συνολικά είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέγοντας πως δεδομένου ότι υπάρχουν «οροφές δαπανών», η κυβέρνηση προτιμά τις μειώσεις άμεσων φόρων, καθώς θεωρεί ότι αυτές ενισχύουν περισσότερο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι αποτέλεσε «μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες της επταετίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αστυνομικοί μετακινήθηκαν σε μάχιμες υπηρεσίες και ότι πλέον οι καταλήψεις αντιμετωπίζονται ταχύτερα.

Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη woke ατζέντα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχει σχέση με αυτήν, αλλά έλυσε εκκρεμότητες που είχαν να κάνουν με την ισότητα στον πολιτικό γάμο και τη δυνατότητα που είχαν δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου να υιοθετήσουν ένα παιδί.

Υπογράμμισε ότι «παραμένουν δύο τα φύλα γιατί αυτό ισχύει επιστημονικά και νομικά» και ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ύπαρξη πατέρα και μητέρας, ενώ σημείωσε ότι οι οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου είναι νομικά ισότιμες, χωρίς όμως να τις θεωρεί «παραδοσιακή οικογένεια».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι κουνάω το δάχτυλο», επεσήμανε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση «έπεσε στην παγίδα» να επικεντρωθεί επί μήνες στη συγκεκριμένη συζήτηση και ότι οι υπερβολικές αντιδράσεις γύρω από τον νόμο ενόχλησαν μέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ.

Για την ακροδεξιά και το ενδεχόμενο συμμετοχής κόμματος υπό τον Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού κόμματος από τη Δικαιοσύνη, αλλά υπογράμμισε ότι την τελική απόφαση θα λάβει ο Άρειος Πάγος. Εκτίμησε ότι η καλύτερη πολιτική απάντηση στην ακροδεξιά είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν έδαφος για την άνοδό της, αλλά και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Και τόνισε: «Πάντοτε τα ακραία κόμματα βρίσκουν έδαφος όταν υπάρχουν προβλήματα. Όταν υπάρχει ακρίβεια, όταν υπάρχει ανέχεια. Εμείς πρέπει εκεί να απαντάμε με πολιτικές».