Νορβηγία: «Παραλίγο να χτυπηθεί από drone το αεροπλάνο του Ζελένσκι»

Το Associated Press ανέφερε την Τετάρτη ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι καθυστέρησε καθώς η Μολδαβία έκλεισε τον εναέριο χώρο της λόγω εμφάνισης drones.

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία με προορισμό το Όσλο την Τρίτη, όπως αποκάλυψε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιούτνας Γκαρ Στόρε.

Το περιστατικό συνέβη καθώς ο Ουκρανός ηγέτης επρόκειτο να ταξιδέψει στην νορβηγική πρωτεύουσα για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Το Associated Press ανέφερε την Τετάρτη ότι το αεροπλάνο του Ζελένσκι καθυστέρησε καθώς η Μολδαβία έκλεισε τον εναέριο χώρο της λόγω εμφάνισης drones.

Ήταν το δεύτερο περιστατικό με drone που αφορά κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους αυτόν τον μήνα, χτυπήθηκε το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας SBU στο κέντρο του Κιέβου την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να δώσει μια «κατάλληλη, απτή απάντηση» στην επίθεση.