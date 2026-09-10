Μετοχές, ομόλογα και διεθνή κεφάλαια χτίζουν το ελληνικό re-rating

Οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, το πετρέλαιο έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια και οι ευρωπαϊκές μετοχές πατάνε, προς το παρόν, «φρένο». Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή της στις ανεπτυγμένες αγορές, η ελληνική αγορά καταφέρνει, σε μια προβληματική διεθνή συγκυρία, να ανοίγει την απόσταση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, το πετρέλαιο έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια και οι ευρωπαϊκές μετοχές πατάνε, προς το παρόν, «φρένο». Στην Αθήνα, ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης… επιμένει να διεκδικεί νέα υψηλά 17ετίας.

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή της στις ανεπτυγμένες αγορές, η ελληνική αγορά καταφέρνει μάλιστα -σε μια προβληματική διεθνή συγκυρία- να ανοίγει την απόσταση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η αναβάθμιση είναι ο προφανής καταλύτης, όμως πίσω από το χρηματιστηριακό re-rating υπάρχει μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, εμφανίζει ισχυρές επενδύσεις, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μια από τις ταχύτερες μειώσεις δημόσιου χρέους στην Ευρώπη.

Η ελληνική οικονομία προφανώς δε μένει ανεπηρέαστη από το νέο ενεργειακό σοκ. Τα ελληνικά assets, όμως, καταφέρνουν να αποσπούν την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ελληνική υπεραπόδοση

Από την αρχή του 2026 ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 27,4%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο FTSE Large Cap βρίσκεται στο +29% και ο δείκτης των τραπεζών στο +39%. Την ίδια περίοδο, ο γερμανικός DAX ενισχύεται περί του 4%, ο βρετανικός FTSE 100 περί του 7,6%, ενώ ο CAC 40 κινείται κοντά στα επίπεδα με τα οποία ξεκίνησε τη χρονιά.

Από το κλείσιμο της 27ης Φεβρουαρίου, από την έναρξη δηλαδή του πολέμου στο Ιράν, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έχει ενισχυθεί 18,6%, ο DAX καταγράφει άνοδο μόλις 0,9%, ενώ ο CAC 40 υποχωρεί κατά 4,8% και ο FTSE 100 κατά 2,1%. Και η απόκλιση παραμένει αισθητή, καθώς από τις αρχές Αυγούστου ο ΓΔ έχει ενισχυθεί περίπου 5,1%, ο DAX βρίσκεται οριακά χαμηλότερα, ο CAC χάνει περίπου 4% και ο FTSE 100 περίπου 1,7%.

Εδώ και καιρό, μάλιστα, η υπεραπόδοση στο ελληνικό ταμπλό δεν περιορίζεται στις τράπεζες. Από τις 25 μετοχές του Large Cap, οι 17 βρίσκονται σε θετικό έδαφος από την αρχή του έτους και οι 13 καταγράφουν κέρδη άνω του 30%. Είναι χαρακτηριστικό ότι επτά από τις δέκα μετοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις είναι μη τραπεζικές. Στην κορυφή βρίσκονται η Motor Oil με +114,0% και η Helleniq Energy με +112,1%, και ακολουθούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +74,4%, η Cenergy με +58,9%, η Optima με +56,9%, η Πειραιώς με +55,1%, η ΕΥΔΑΠ με +52,9%, η Viohalco με +43,5%, η Eurobank με +36,5% και η ΔΕΗ με +35,5%.

Η υπεραπόδοση αυτή συνοδεύεται και από έντονη παρουσία ξένων κεφαλαίων, παρά τις έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσε η γεωπολιτική κρίση τους τελευτοαίους μήνες. Από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο, οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν τοποθετήσει καθαρά 213 εκατ. ευρώ στο ΧΑ. Οι εκροές των 141,8 εκατ. ευρώ του Μαρτίου και του Απριλίου αντιστράφηκαν με εισροές σχεδόν 464 εκατ. ευρώ το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν εκ νέου εκροές 159,6 εκατ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο οι ξένοι επέστρεψαν με καθαρές εισροές 50,45 εκατ. ευρώ. Στα τέλη Αυγούστου ήλεγχαν το 69,48% της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων στο ΧΑ και πραγματοποιούσαν το 70,4% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση, και παρά τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών, το ελληνικό re-rating έχει πλέον σαφώς ευρύτερη βάση. Η Αθήνα υπεραποδίδει έναντι της Ευρώπης, με μια άνοδο που σίγουρα δεν είναι μονοδιάστατη.

Τι δείχνουν τα ομόλογα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά χρέους, όπου το νέο ενεργειακό σοκ και η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών έχουν οδηγήσει υψηλότερα τις αποδόσεις. Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τη διεθνή άνοδο, με το δεκαετές να έχει κινηθεί από περίπου 3,92% στα τέλη Αυγούστου προς την περιοχή του 4%. Ωστόσο, δεν παρατηρείται κάποια αισθητή διεύρυνση του ελληνικού spread.

Η απόδοση του Bund έχει ανέβει, και η μεταξύ τους διαφορά παραμένει κοντά στις 65 μονάδες βάσης. Με άλλα λόγια, μέχρι στιγμής το διεθνές sell-off ανεβάζει το κόστος δανεισμού της Ελλάδας, αλλά δεν συνοδεύεται από κάποια ξεχωριστή επανατιμολόγηση του ελληνικού κινδύνου. Χαρακτηριστική και η σύγκριση με τη Γαλλία, καθώς το ελληνικό δεκαετές εξακολουθεί να έχει απόδοση περίπου 20 μονάδες βάσης χαμηλότερη από το γαλλικό, που δείχνει πόσο έχει συμπιεστεί το country risk που ζητούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν ελληνικό χρέος.

Η άνοδος των αποδόσεων έχει περάσει και στις μικρότερες διάρκειες, χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση. Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων στις 19 Αυγούστου, το ελληνικό Δημόσιο δέχθηκε προσφορές 981 εκατ. ευρώ για ζητούμενο ποσό 400 εκατ. ευρώ, με τον συντελεστή κάλυψης στις 2,45 φορές και την απόδοση στο 2,34%, από 2,32% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση του Ιουλίου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στις 2 Σεπτεμβρίου για τα έντοκα 52 εβδομάδων. Οι προσφορές έφτασαν τα 919 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 2,3 φορές τα 400 εκατ. ευρώ που ζητούσε το Δημόσιο, ενώ η απόδοση ανέβηκε στο 2,62% από 2,41% στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιουνίου. Και στις δύο περιπτώσεις η κάλυψη παρέμεινε άνετα πάνω από το διπλάσιο του δημοπρατούμενου ποσού.

Ξένο χρήμα στις τραπεζικές εκδόσεις

Η ισχυρή ζήτηση για ελληνικά assets αποτυπώνεται και στις πρόσφατες εκδόσεις των τραπεζών. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, Τρ. Πειραιώς και Eurobank άντλησαν συνολικά 1,1 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, με τα βιβλία προσφορών να υπερκαλύπτονται και τα τελικά spreads να διαμορφώνονται κάτω από τις 100 μονάδες βάσης.

Στις 28 Αυγούστου, η Τρ. Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης Senior Preferred ομολόγου εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερες από πέντε φορές, ενώ συμμετείχαν πάνω από 130 θεσμικοί επενδυτές. Το τελικό spread περιορίστηκε στις 90 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού guidance 115-120 μονάδων βάσης, με κουπόνι 4%. Το 85% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ με πράσινο Senior Preferred ομόλογο. Οι προσφορές έφθασαν περίπου τα 1,4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση περίπου 2,5 φορές, ενώ το spread έκλεισε στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού guidance 125 μονάδων βάσης. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,125% και περίπου το 90% των τίτλων απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές.

Η σύνθεση των βιβλίων έχει επίσης σημασία. Στην περίπτωση της Eurobank, το 27% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές της Benelux, το 23% στη Βρετανία, το 20% στη Γαλλία και το 11% στις γερμανόφωνες αγορές. Στην Πειραιώς, η έκδοση ήταν η πρώτη μετά την απόκτηση πλήρους επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης και, σύμφωνα με την τράπεζα, πέτυχε το χαμηλότερο spread που έχει καταγράψει ποτέ σε Senior Preferred έκδοση.

Στην τελική ευθεία

Η επιστροφή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές έρχεται σε μια κάθε άλλο παρά ευνοϊκή διεθνή συγκυρία. Όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά εμφανίζει μια αξιοσημείωτη σχετική αντοχή η οποία αποτυπώνεται στον Γενικό Δείκτη, αλλά φαίνεται και στο εύρος της ανόδου, στη διατήρηση χαμηλού risk premium στα κρατικά ομόλογα και στη δυνατότητα των τραπεζών να αντλούν κεφάλαια από το εξωτερικό με ισχυρή ζήτηση και spreads κάτω από τις 100 μονάδες βάσης.

Η αναβάθμιση του ΧΑ δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή μιας νέας, και έχει ως φόντο μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, με δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Το αμέσως επόμενο στοίχημα είναι η διατήρηση αυτής της εικόνας και μετά την αναβάθμιση, και ειδικά όσο θα πλησιάζουν οι κάλπες του 2027.