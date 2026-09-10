Boring: Στα 23 δισ. δολάρια η startup του Έλον Μασκ - Νέος γύρος χρηματοδότησης

Τα νέα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη υπόγειων υποδομών μεταφορών σε όλα τα ΗΑΕ, με αιχμή μία σήραγγα άνω των 150 χλμ.

Νέα χρηματοδότηση 3 δισ. δολαρίων με την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και άλλων επενδυτικών οντοτήτων, εξασφάλισε η Boring με την αποτίμηση της startup κατασκευής σηράγγων του Έλον Μασκ να σκαρφαλώνει στα 23 δισ. δολάρια.

Τα νέα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη υπόγειων υποδομών μεταφορών σε όλα τα ΗΑΕ, με αιχμή μία σήραγγα άνω των 150 χλμ.

Άλλοι επενδυτές στον γύρο χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τις Human Capital, Vy Capital, Valor Equity Partners, Sequoia Capital, A16Z, Temasek, Shamal Holding και Baron Capital, μαζί με υπάρχοντες και νέους υποστηρικτές.

Η χρηματοδότηση είναι μια σημαντική κίνηση για την Boring, η οποία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο την τελευταία δεκαετία στην υλοποίηση των μεγάλων οραμάτων ενός φουτουριστικού και εξαιρετικά γρήγορου υπόγειου hyperloop που είχε διαφημίσει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Εκτός από το ναυαρχίδα της εταιρείας Vegas Loop, η Boring ξεκίνησε φέτος την κατασκευή μιας σήραγγας στο Νάσβιλ του Τενεσί, ενώ έχει και ένα έργο στο Ντουμπάι.

Ο γύρος χρηματοδότησης συνοδευόταν από αίτημα προς τους επενδυτές να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω δράσεων όπως η πρόσληψη ικανών εργαζόμενων και η γνωριμία με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Boring έχει το δικαίωμα να αγοράσει πίσω ορισμένες από τις μετοχές της. Η ολοκλήρωση του γύρου χρηματοδότησης, παρά τα ασυνήθιστα αιτήματα, δείχνει ενθουσιασμό των επενδυτών στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του δισεκατομμυριούχου πίσω από την SpaceX, τη Tesla, το Χ και τη Starlink.