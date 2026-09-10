Νίσυρος: Ο δήμος προσφέρει 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί

Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του παιδιού είναι δημότες του Δήμου Νισύρου και παράλληλα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προχωρά ο Δήμος Νισύρου, καθιερώνοντας εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.

Η σχετική εισήγηση του δημάρχου Νισύρου Χριστοφή Κορωναίου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την δημοτική αρχή να επιχειρεί μέσα από το νέο μέτρο να δημιουργήσει ένα ακόμη ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και δημιουργίας οικογένειας στο νησί.

Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του παιδιού είναι δημότες του Δήμου Νισύρου και παράλληλα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά παιδί αποτελεί, σύμφωνα με τον δήμο, το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ, με στόχο να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών.

Για την εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη προβλεφθεί πίστωση 9.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Νισύρου για το οικονομικό έτος 2026, γεγονός που επιτρέπει την άμεση ενεργοποίησή του.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και την ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των μικρών νησιών. Στον σχεδιασμό του δήμου περιλαμβάνεται, όπως αναφέρεται, και η προοπτική οικονομικής ενίσχυσης κάθε παιδιού στη Νίσυρο με ποσό 150 ευρώ τον μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους της ηλικίας του.

Ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του νησιού, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα που εκπέμπεται είναι η έμπρακτη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που επιλέγει να δημιουργήσει την οικογένειά του στη Νίσυρο.

«Δεν είναι απλώς τα χρήματα, είναι μια αγκαλιά από τη Νίσυρο σε κάθε παιδί που γεννιέται εδώ. Είναι το μήνυμα ότι η Νίσυρος πιστεύει στο μέλλον της και το μέλλον είναι τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή του μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Κορωναίος τόνισε ακόμη ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Είπαμε ναι στην οικογένεια, ναι στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στη Νίσυρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή», σημείωσε, ευχαριστώντας παράλληλα τους δημοτικούς συμβούλους για την ομόφωνη στήριξη της πρότασης.

Όπως υπογράμμισε, η Νίσυρος επιχειρεί μέσα από την κοινωνική πολιτική, την ενίσχυση της απασχόλησης και νέα κίνητρα προς τις οικογένειες να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να παραμένουν και να χτίζουν τη ζωή τους στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ