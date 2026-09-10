Bloomberg: Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ - Τι θα ακολουθήσει

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, τόσο σε ότι αφορά τα επιτόκια αλλά και στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, αναμένεται να προχωρήσει για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι τιμές ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο και η οικονομία της ευρωζώνης αποδεικνύεται ανθεκτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, τόσο σε ότι αφορά τα επιτόκια αλλά και στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μία νέα αύξηση θα φέρει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Παράλληλα, οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις αναμένεται να ενισχύσουν το επιχείρημα υπέρ της αύξησης, δείχνοντας εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις παράλληλα με ταχύτερη ανάπτυξη στην ευρωζώνη.

Οι αξιωματούχοι έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει την επικείμενη αύξηση των επιτοκίων, η οποία θα εδραιώσει τη θέση της ΕΚΤ ως της πιο «επιθετικής» κεντρικής τράπεζας μεταξύ των χωρών της G7.

Τι θα ακολουθήσει

Οι αγορές αναμένουν δύο ή και περισσότερες επιπλέον αυξήσεις, ενώ οι οικονομολόγοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Διχασμένοι παρουσιάζονται και οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα επιτόκια ίσως χρειαστεί να αυξηθούν περαιτέρω μετά από αυτόν τον μήνα, ενώ άλλοι εφιστούν προσοχή, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις και παραμένουν οι κίνδυνοι από τη Μέση Ανατολή και το εμπόριο με τις ΗΠΑ.

«Η ΕΚΤ προφανώς θα αυξήσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Jari Stehn, επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης στη Goldman Sachs. «Όμως η τεράστια αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές και ορισμένες ενδείξεις διχασμού στο Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνουν ότι θα αφήσει εντελώς ανοιχτό το τι θα συμβεί με τα επιτόκια στο μέλλον».

Από τη μεριά του ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας Γκεντιμίνας Σίμκους έχει δηλώσει ότι η αύξηση στο 2,5% δεν θα είναι αρκετή για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2%, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, το μέλος του ΔΣ Πιέρο Σιπολόνε έχει προειδοποιήσει ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να αυξήσει υπερβολικά τα επιτόκια, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική ζημιά.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, έχει δηλώσει ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη την πρόσφατη άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων, η οποία «περιπλέκει την κατάσταση», παρότι οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες βοηθούν την ΕΚΤ να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Οικονομικές προοπτικές

Οι νέες προβλέψεις θα είναι καθοριστικές για τις αποφάσεις της Πέμπτης και για την πορεία των επιτοκίων στη συνέχεια. Η ΕΚΤ αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει ξανά εναλλακτικά σενάρια, όπως έκανε τον Μάρτιο και τον Ιούνιο.

Όσον αφορά το βασικό σενάριο, οι αναλυτές προβλέπουν ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό του επόμενου έτους, από το 2,3% που προβλεπόταν τον Ιούνιο. Για το 2026 αναμένουν ότι η πρόβλεψη θα παραμείνει στο 3%, ενώ παράλληλα προβλέπουν ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.

«Εάν η πρόβλεψη για το 2028 δεν βρίσκεται κάτω από τον στόχο, ιδιαίτερα όσον αφορά τον πληθωρισμό και τον «πυρήνα» του, αυτό θα επιβεβαιώσει τις λίγο περισσότερες από τρεις αυξήσεις επιτοκίων που έχουν ενσωματωθεί στις προβλέψεις», δήλωσε ο οικονομολόγος της JPMorgan Greg Fuzesi.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, οι αξιωματούχοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι εκτιμήσεις τους πιθανότατα είναι ήδη κάπως ξεπερασμένες. Καθώς τα στοιχεία για τις προβλέψεις σταμάτησαν να συλλέγονται τον Αύγουστο, οι προοπτικές πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν την πιο πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων ούτε τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Το μέλλον της Λαγκάρντ

Οι φήμες ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ εντείνονται. Οι δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου αποτέλεσαν μέχρι σήμερα το πιο σαφές μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει μέχρι τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

Τον περασμένο μήνα, το Bloomberg μετέδωσε ότι Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, γνωστό για την ετήσια συνάντησή του στο Νταβός, εξακολουθεί να επιδιώκει να την αναλάβει επικεφαλής και ότι η Lagarde, η οποία πρόκειται να εκδώσει τα απομνημονεύματά της στα τέλη Ιανουαρίου, φαίνεται έτοιμη να αποδεχθεί τον ρόλο.

Επιπλέον, η Λαγκάρντ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιον ρόλο στη γαλλική πολιτική, λέγοντας ότι θα μπορούσε να το κάνει «με οποιαδήποτε ιδιότητα στην οποία θα είμαι πιο αποτελεσματική».