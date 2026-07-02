Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 20,86% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» - Η πιο δημοφιλής κατηγορία επαγγέλματος είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου», καθώς εργάζεται το 24,26% του συνόλου των ασφαλισμένων.

Υπό... πίεση παραμένουν οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής απορροφά τις ονομαστικές αυξήσεις. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025 (Ετήσια Εκθεση 2026 του ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ενώ ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 1.349,95 ευρώ στην εκπνοή του 2025 (1.063, 43 ευρώ καθαρά).

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στον ΕΦΚΑ προκύπτει πως ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,62% στις επιχειρήσεις το τελευταίο έτος, ενώ μειώθηκε κατά 0,97% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης των γυναικών (1.265 ευρώ), με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, υπολείπεται κατά 153 ευρώ του μέσου μισθού των αντρών (1.418 ευρώ), ενώ στη μερική απασχόληση οι γυναίκες πληρώνονται με 561 ευρώ το μήνα (μεικτά) και οι άντρες με 513 ευρώ (μεσοσταθμικά).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.694.063, εκ των οποίων 2.621.349 σε κοινές επιχειρήσεις και 72.714 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Η αναλογία αντρών-γυναικών ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων (κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα) είναι 53,05%-46,95%. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 51,78%-48,22%.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,01% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 43,04% ηλικίας έως 39 ετών. Το 59,71% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 88,10% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, το 1,57% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 10,33% χώρας εκτός Ε.Ε.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 20,86% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» (561.955 άτομα), το 13,52% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 6,38% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές». Το 21,33% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται στο κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», ενώ το 27,80% των ασφαλισμένων Αλβανικής υπηκοότητας εργάζεται στις «Κατασκευές».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου» (εργάζεται το 24,26% του συνόλου).

Μη μισθωτοί

Από την επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος εισφορών των μη μισθωτών, τον Νοέμβριο του 2025, προκύπτουν τα ακόλουθα: