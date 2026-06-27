Φοροδιαφυγή-οικονομικό έγκλημα: Εξπρές έλεγχοι και διώξεις - Στενότερη συνεργασία ΑΑΔΕ με «ελληνικό FBI»

Άμεσο καταλογισμό φόρων και προστίμων, ταχύτερη διαβίβαση των πορισμάτων στις εισαγγελικές αρχές και επιτάχυνση των ποινικών διαδικασιών στις υποθέσεις οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση.

Νέο κοινό μέτωπο κατά της οργανωμένης φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος συγκροτούν η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ή το «ελληνικό FBI». Νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει διαδικασίες-εξπρές για τους φορολογικούς ελέγχους και τις ποινικές διώξεις.

Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν τον άμεσο καταλογισμό φόρων και προστίμων, την ταχεία ενσωμάτωση των φορολογικών πορισμάτων στις ποινικές δικογραφίες και την επιτάχυνση της δικαστικής διερεύνησης υποθέσεων που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των πραγματικών οργανωτών και ωφελούμενων από τις σχετικές εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίοι συχνά αποκρύπτουν την ταυτότητά τους μέσω σύνθετων εταιρικών σχημάτων, εικονικών επιχειρήσεων και παρένθετων προσώπων, και, εν τέλει, η αποτελεσματικότερη προστασία των δημοσίων εσόδων.

Πώς θα συνεργάζονται ΑΑΔΕ και ελληνικό FBI

Η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τα ακόλουθα:

Για τις υποθέσεις που διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης, φοροδιαφυγής, διενεργείται έλεγχος κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης, φοροδιαφυγής, διενεργείται έλεγχος κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Η Φορολογική Διοίκηση μέσα σε έναν μήνα από τη διαβίβαση της πορισματικής έκθεσης, των σχετικών εγγράφων και των προσκομισθέντων από τον ελεγχόμενο στοιχείων, κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο αντίγραφο αυτής, σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, βάσει της πορισματικής έκθεσης.

μέσα σε έναν μήνα από τη διαβίβαση της πορισματικής έκθεσης, των σχετικών εγγράφων και των προσκομισθέντων από τον ελεγχόμενο στοιχείων, κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο αντίγραφο αυτής, σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, βάσει της πορισματικής έκθεσης. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμελλητί, μηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

από τον Διοικητή ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ενδείξεων τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης κακουργήματος φοροδιαφυγής που συρρέει με αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019), η υπηρεσία της Δ.Α.Ο.Ε. που διενεργεί την έρευνα κατόπιν παραγγελίας προκαταρκτικής εξέτασης του εισαγγελικού λειτουργού που εποπτεύει τη Διεύθυνση ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, κοινοποιεί την πορισματική έκθεση και το σχετικό αποδεικτικό υλικό στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία εκδίδει αμελλητί προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προσωρινό προσδιορισμό προστίμου βάσει της ως άνω πορισματικής έκθεσης, τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Α.Ο.Ε., προκειμένου να ενσωματωθεί στην ποινική δικογραφία, προ της υποβολής της στην εισαγγελική Αρχή για την άσκηση αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης.

του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019), η υπηρεσία της Δ.Α.Ο.Ε. που διενεργεί την έρευνα κατόπιν παραγγελίας προκαταρκτικής εξέτασης του εισαγγελικού λειτουργού που εποπτεύει τη Διεύθυνση ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, κοινοποιεί την πορισματική έκθεση και το σχετικό αποδεικτικό υλικό στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία εκδίδει αμελλητί προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προσωρινό προσδιορισμό προστίμου βάσει της ως άνω πορισματικής έκθεσης, τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Α.Ο.Ε., προκειμένου να ενσωματωθεί στην ποινική δικογραφία, προ της υποβολής της στην εισαγγελική Αρχή για την άσκηση αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης. Ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή ο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο από τη Δ.Α.Ο.Ε. κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου.

κοινοποιείται στον ελεγχόμενο από τη Δ.Α.Ο.Ε. κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η Δ.Α.Ο.Ε. γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης την ημερομηνία κοινοποίησης και ακολούθως εφαρμόζονται οι ήδη προβλεπόμενες διαδικασίες διατύπωσης απόψεων του φορολογούμενου και έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου .

του φορολογούμενου και έκδοσης . Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή την πράξη επιβολής προστίμου στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό , προκειμένου να ενσωματωθεί στην ποινική δικογραφία.

, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ποινική δικογραφία. Μετά το τυπικό πέρας της ανάκρισης, η ποινική διαδικασία αναστέλλεται υποχρεωτικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα μέχρι την οριστικοποίηση της οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή μέχρις ότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε.

που ασκήθηκε. Κατά το διάστημα αυτό, αναστέλλεται και η προθεσμία παραγραφής του σχετικού εγκλήματος.

Μέτρα από ΑΑΔΕ

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμόζεται και στους ελέγχους που διενεργούνται από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης κακουργήματος φοροδιαφυγής που συρρέει με αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ θα διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που πρέπει να εκδίδεται μετά από αίτημά της και, με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα συντάσσει πορισματική έκθεση, βάσει της οποίας θα εκδίδεται αμελλητί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προσωρινός προσδιορισμός προστίμου, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ποινική δικογραφία προ της υποβολής της στην εισαγγελική Αρχή για την άσκηση αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης.

Ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προσωρινός προσδιορισμός προστίμου θα επιδίδεται στον ελεγχόμενο κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου.