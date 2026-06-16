Εφορία: Ελεγκτικό «κόσκινο» φορολογικές δηλώσεις μισθωτών-συνταξιούχων - Τι ψάχνουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Έως το τέλος Ιουλίου ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2023. Ποιοι θα λάβουν μήνυμα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Στο ψηφιακό «μικροσκόπιο» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων αναδρομικών αποδοχών αλλά και αποκλίσεων στα στοιχεία μισθών και συντάξεων που είχαν προσυμπληρωθεί από τη φορολογική διοίκηση. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων για τους οποίους εκδόθηκαν εκ των υστέρων διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών από εργοδότες ή ασφαλιστικούς φορείς, χωρίς όμως να ακολουθήσει η υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων από τους ίδιους τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων κωδικών αποδοχών και συντάξεων στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν:

τις δηλωθείσες αποδοχές και συντάξεις σε σχέση με τα στοιχεία που απέστειλαν οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία,

αναδρομικές ή πρόσθετες αποδοχές που δεν δηλώθηκαν, παρότι εμφανίζονται στις σχετικές βεβαιώσεις,

τροποποιητικές δηλώσεις που οδήγησαν σε μείωση του αρχικού φόρου ή σε επιστροφή φόρου.

Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα προχωρήσει στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους στους οποίους θα εντοπιστούν αποκλίσεις. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των δηλώσεών τους. Σε περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αγνοηθούν, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διοικητικό προσδιορισμό του φόρου μέσω των υπηρεσιών συμμόρφωσης και του ΚΕΦΟΔΕ, καταλογίζοντας τους αναλογούντες φόρους και τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί

Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που αφορούν μισθούς και συντάξεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο. Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στα ποσά που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη ή τον ασφαλιστικό φορέα, ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος οφείλει να απευθυνθεί στον εκδότη της βεβαίωσης αποδοχών, προκειμένου να υποβληθεί διορθωτικό αρχείο στην ΑΑΔΕ. Μετά την αποστολή των διορθωμένων στοιχείων, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης και επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα.